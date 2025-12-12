奶昔大哥深夜暴走？麥當勞前驚見「1幕」 網笑瘋：免排隊喝到飽

麥當勞經典角色「奶昔大哥」近期強勢回歸，推出限量周邊與奶昔飲品，引發全台搶購熱潮。好巧不巧，近日在新北市新店區，有民眾在深夜目擊一間麥當勞分店外竟出現「奶昔大噴發」的奇景。大量白色泡沫從消防栓湧出，瞬間淹沒人行道，讓目擊者忍不住拍照PO網，笑稱這下大家都不用排隊搶奶昔了。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享了兩張照片，畫面中可見位於新店安坑安德街的麥當勞分店外，消防設備疑似故障或遭誤觸，導致泡沫滅火系統啟動。大量的白色泡沫如湧泉般狂瀉而出，堆積在街道上，遠看彷彿是巨大的奶昔或可樂溢出，場面相當壯觀且荒謬。

貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論，不少人聯想到近期夯爆的奶昔大哥，紛紛留言調侃，「奶昔大哥的逆襲」、「這下真的是奶昔喝到飽了」、「麥當勞限定漂浮系列免費暢飲」、「不用排隊了，直接拿杯子去接」。也有在地網友一眼認出事發地點就在安坑，笑稱這簡直是「在地奶昔」，還有人幽默表示，「抱歉，剛剛是我自助洗車投錯錢，投到隔壁去了」。

除了玩笑話，也有網友推測這應是消防採水機組被啟動，或者是有人誤觸了開關所致。不過，這場深夜的「泡沫派對」確實逗樂了大批網友，直呼這畫面比動漫還要誇張，根本是「奶昔放題（源自日文，意指任意、無限制）」。

雖然這場意外與真正的奶昔無關，但現實中的奶昔熱潮確實不可小覷。針對近期奶昔商品供不應求的情況，麥當勞官方已發出公告，感謝消費者支持，並表示因銷售反應熱烈，各限定店原物料陸續售罄，目前正緊急補貨中，預計將於2026年1月12日上午10時30分起恢復供應。