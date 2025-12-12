快訊

修法、總預算釀衝突 朝野對立升溫！賴總統下周一邀三院院長國政茶敘

醫科、電資才吃香？網好奇大學該讀什麼科 一票人點名它：未來最快樂

藍白人數優勢！立院三讀「停砍公教年金」 回溯113年起不再逐年遞減

聽新聞
0:00 / 0:00

妹子出遊住旅館遇1情況超尷尬 她苦笑：我活該不聽網友評論的勸

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO一個人出遊住旅館，卻聽見隔壁情侶恩愛的聲音，讓她很尷尬。 示意圖／ingimage
原PO一個人出遊住旅館，卻聽見隔壁情侶恩愛的聲音，讓她很尷尬。 示意圖／ingimage

出遊住飯店或旅館，除了考量房價、衛生清潔以外，最重要的就是隔音效果。有一名女網友獨自出遊住在一間3星級旅館，沒想到竟聽到隔壁傳來男女歡愉的「恩愛聲」，而且聽得非常清楚，讓她覺得很尷尬。貼文笑翻不少人，眾人建議可以放佛經反擊。

這名女網友在Dcard發文表示，日前心血來潮獨自一個人出遊過夜，她找了一家3星級旅館住宿，還事先上網看過評價，其中一則留言寫道：「一入住聽到對面瘋狂打砲叫聲超級大，隔音是個奢望」，但她認為自己應該不會遇到，因此沒有想太多。

沒想到事與願違，當天原PO在房間裡看電視時，聽到隔壁傳來聲音，起初以為是房客在講話，但過了10秒後，她開始聽到各種讓人臉紅心跳的聲音。原PO當下直接「當機」，而且越聽越尷尬，還以為自己是在看A片，也因為隔音實在太差，讓她自嘲自己彷彿身處「VIP」位置，無奈地說「我活該不聽評論的勸，依然選擇來這裡」。

貼文引起眾人熱議，「好好喔，我都沒遇到過」、「妳確定住的是旅館不是帳篷？」、「有時候不知道到底是台灣旅館隔音太差，還是台灣人太吵」、「搖滾區、免門票…賺爛」、「會不會其實隔壁沒住人？」、「賺到了！住宿免費贈送杜比音效」、「至少是旅館，不像我租屋處樓上的鄰居真的…，我已經每天被他們吵到失眠了好幾天，我現在只要聽到聲音就想吐」。

還有人提供各種反擊方法，「輸人不輸陣！手機開A片用最大聲跟她拚了」、「拍肚子聲回去，而且要比隔壁時間長」、「我之前也遇過，超吵！盛怒下把蕭煌奇的『阿嬤的話』用最大音量播出去，沒多久對面就安靜了」、「報警說隔壁被家暴了」；其中不少人都建議放佛經，「可以放佛經，聽說很有效，不然就是放A片，開音量稍微比他們大聲給他們尷尬」、「放佛經保證軟」、「放佛經，讓他們昇華一下」、「大悲咒放送一下」。

飯店 房價

延伸閱讀

「閃耀新北1314跨河煙火」淡水、八里雙主場!法國團隊打造煙火設計 蕭煌奇、動力火車熱力登場 韓星HWASA、日星樋口愛壓軸開唱

新北跨河煙火將登場 韓星華莎、惡魔之子原唱樋口愛壓軸

嘉市跨年最終場 南韓人氣女團MAMAMOO頌樂、蕭煌奇嗨迎2026

屏東狂客音樂祭 Ella、蕭煌奇輪番登場

相關新聞

妹子出遊住旅館遇1情況超尷尬 她苦笑：我活該不聽網友評論的勸

出遊住飯店或旅館，除了考量房價、衛生清潔以外，最重要的就是隔音效果。有一名女網友獨自出遊住在一間3星級旅館，沒想到竟聽到隔壁傳來男女歡愉的「恩愛聲」，而且聽得非常清楚，讓她覺得很尷尬。貼文笑翻不少人，眾人建議可以放佛經反擊。

台灣才適合待！他曝4點無法移居日本理由：沒想像中美好

台灣人愛去日本旅遊，甚至有人打算移居當地，但真的能夠適應嗎？網紅「G老闆編哥」發文表示，自己有段時間曾每個月飛東京，當時也想過要移居日本，但後來發現不論是飲食、氣候或者文化，都讓他無法長久居住下來，這也才明白台灣才是自己最適合待的地方。

涼麵也能加熱？超商店員揭密：「加熱5到10秒」口感完全不一樣

夏天吃涼麵清涼又消暑，但鮮少人知道涼麵也能加熱品嘗。有網友日前在超商看到貨架上的涼麵貼著「加熱」的貼紙，讓他相當訝異，貼文PO上網後也引來不少討論，還有超商店員留言解釋。

「我司」是大陸用語？社群掀起源論戰 考古文揭台灣正確用語才夠禮貌

有網友認為「我司」應為「本公司」、「我司」則是大陸用語，引發逾6千名網友參與留言激辯。多數網友認為「不適合在台灣正式文件中使用」，甚至有網友直言表示，看到「我司」會「直接封鎖」。兩岸不同的語文用法差異再度成為熱門話題。

動漫T恤怎麼穿才不宅？ 網友曝「1關鍵」：選錯像小學生

隨著動漫文化逐漸普及，將喜愛的角色穿在身上已非新鮮事，市面上也常見各大服飾品牌與動漫IP聯名。不過，近日一名網友發文感嘆，隨著年紀增長，似乎越來越不敢穿圖案太多的「動漫T恤」出門，認為看起來不夠成熟穩重。這番心聲引發大批網友熱議，不少人直言，問題其實不在衣服本身，而在於「臉」與「設計感」。

他見石二鍋豆腐上少3個字嘆「沒靈魂了」 過來人笑：已在你衣服上

王品（2727）集團宣布2026年元旦起，調升品牌正職起薪及計時人員時薪，其中王品旗下的國民平價火鍋「石二鍋」，受到許多民眾喜愛。日前有位網友去吃石二鍋，發現豆腐居然沒有寫上「石二鍋」三個字，讓她直呼「沒靈魂了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。