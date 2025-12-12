妹子出遊住旅館遇1情況超尷尬 她苦笑：我活該不聽網友評論的勸

出遊住飯店或旅館，除了考量房價、衛生清潔以外，最重要的就是隔音效果。有一名女網友獨自出遊住在一間3星級旅館，沒想到竟聽到隔壁傳來男女歡愉的「恩愛聲」，而且聽得非常清楚，讓她覺得很尷尬。貼文笑翻不少人，眾人建議可以放佛經反擊。

這名女網友在Dcard發文表示，日前心血來潮獨自一個人出遊過夜，她找了一家3星級旅館住宿，還事先上網看過評價，其中一則留言寫道：「一入住聽到對面瘋狂打砲叫聲超級大，隔音是個奢望」，但她認為自己應該不會遇到，因此沒有想太多。

沒想到事與願違，當天原PO在房間裡看電視時，聽到隔壁傳來聲音，起初以為是房客在講話，但過了10秒後，她開始聽到各種讓人臉紅心跳的聲音。原PO當下直接「當機」，而且越聽越尷尬，還以為自己是在看A片，也因為隔音實在太差，讓她自嘲自己彷彿身處「VIP」位置，無奈地說「我活該不聽評論的勸，依然選擇來這裡」。

貼文引起眾人熱議，「好好喔，我都沒遇到過」、「妳確定住的是旅館不是帳篷？」、「有時候不知道到底是台灣旅館隔音太差，還是台灣人太吵」、「搖滾區、免門票…賺爛」、「會不會其實隔壁沒住人？」、「賺到了！住宿免費贈送杜比音效」、「至少是旅館，不像我租屋處樓上的鄰居真的…，我已經每天被他們吵到失眠了好幾天，我現在只要聽到聲音就想吐」。

還有人提供各種反擊方法，「輸人不輸陣！手機開A片用最大聲跟她拚了」、「拍肚子聲回去，而且要比隔壁時間長」、「我之前也遇過，超吵！盛怒下把蕭煌奇的『阿嬤的話』用最大音量播出去，沒多久對面就安靜了」、「報警說隔壁被家暴了」；其中不少人都建議放佛經，「可以放佛經，聽說很有效，不然就是放A片，開音量稍微比他們大聲給他們尷尬」、「放佛經保證軟」、「放佛經，讓他們昇華一下」、「大悲咒放送一下」。