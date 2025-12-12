台灣才適合待！他曝4點無法移居日本理由：沒想像中美好

台灣人愛去日本旅遊，甚至有人打算移居當地，但真的能夠適應嗎？網紅「G老闆編哥」發文表示，自己有段時間曾每個月飛東京，當時也想過要移居日本，但後來發現不論是飲食、氣候或者文化，都讓他無法長久居住下來，這也才明白台灣才是自己最適合待的地方。

G老闆編哥在臉書粉專「美妝界的尖叫雞-G老闆編哥」寫道，因為工作原因，已經有快兩年的時間每個月都飛日本東京，當時曾有考慮先去體驗看看，如果各方面都不錯的話，不如就直接搬去日本長住。沒想到將近兩年的時間常飛東京，發現一切不如想像中的美好，也因為自己無法適應，才明白「旅遊跟長住，真的完全不一樣」。

G老闆編哥點出4點無法住在日本的原因，首先是「吃飯口味問題」，他說日本的食物普遍偏鹹，醃製物也偏多，偶爾吃還可以，但天天吃真的受不了，再加上日本餐點的變化比台灣少，因此每次待滿一周左右，就開始瘋狂想念台灣味。

第二個是「花粉季過敏問題」，只要碰到花粉季節，他的鼻子就很不舒服或過敏，所以出門都要戴口罩，「旅遊時覺得還好，但如果長住，我的鼻子會直接廢掉」。

第三點是「日本冬天乾到炸裂」，G老闆編哥說台灣的冬天是濕冷，但日本是乾冷，因此容易讓皮膚乾、喉嚨乾、鼻子乾，如果開暖氣，整個人像在烤箱裡悶悶的，因此假如要久住日本，他可以預期冬天身體會一直被抽水。

第四點則是「融不進日本那個文化」，G老闆編哥說日本文化非常重禮節、重流程、重客套，反而讓他覺得太拘謹、太規矩，不像台灣隨性、自然、有人味，「有些文化不是好不好，而是合不合」。

G老闆編哥最後表示，自己認真體驗後才知道，「旅遊版的日本是天堂，生活版的日本是另一回事」，因此不論哪一個國家，他認為人生最適合待的地方，其實就是台灣。