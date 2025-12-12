涼麵也能加熱？超商店員揭密：「加熱5到10秒」口感完全不一樣

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
涼麵是不少人夏天消暑的食物之一，但鮮少人知道涼麵也可以加熱。 聯合報系資料照片／記者卜敏正攝影
夏天吃涼麵清涼又消暑，但鮮少人知道涼麵也能加熱品嘗。有網友日前在超商看到貨架上的涼麵貼著「加熱」的貼紙，讓他相當訝異，貼文PO上網後也引來不少討論，還有曾做過超商店員的網友留言解釋。

這名網友在Threads貼出照片，只見超商架上的涼麵都貼上「HOT！加熱更好吃」的標籤，讓他看了當場愣住，直說「加…什麼？」貼文也引來眾人熱議，「涼麵加熱真的變麻醬麵」、「超好笑涼麵加熱，它做成涼麵的意義是什麼」、「涼麵趁熱吃看來也不是不行的樣子」、「都叫涼麵了…」、「涼麵很燙，要吹一下再吃喔」、「以後店員問要不要加熱是正常的了」。

品嘗過的人也大讚加熱真的更好吃，「加熱不得不說是真的蠻好吃的」、「可是加熱很好吃，但不能太熱」、「我以前在加護病房上班因為太冷，都會把涼麵拿去加熱再吃，超…好…吃」、「微波10秒會很好吃，真的」、「油麵稍微加熱，那個油香味更明顯，麵也會變更Q彈，但是不要加太熱」。

還有網友解釋涼麵要加熱的原因，「加熱才不會讓麵ㄍㄡˊ在一起很難拌開，店長跟我說的，真的很好吃」、「加熱是為了不讓麵體黏在一起唷」、「我吃過，好像是（加熱）20秒吧，整體包括麵跟醬都還是涼的，只是麵比較好拌，不像原本的全部黏在一起」、「應該是會讓麵Q一點，不然剛從冰箱拿出來太僵硬了」。

底下留言還釣出一名前超商店員的說明，「全家做了7年的我必須告訴各位，全家的涼麵加熱5-10秒然後再把冷的醬倒進去，真的很好吃！大概是我進入全家的第4個月，我的店長告訴我的吃法，我吃一次嚇爛！有夠好吃，麵的口感會好很多」。

