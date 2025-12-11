「我司」是支語？社群掀起源論戰 考古文揭台灣正確用語才夠禮貌

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
「我司」到底是不是正式用語，引發逾6千名網友留言激辯。 示意圖／ingimage

社群平台Threads近日出現一篇討論商務用語的貼文，有網友認為許多人慣用的「我司」，正確說法為「本公司」，「我司」則是大陸用語，引發逾6千名網友參與留言激辯。多數網友認為「不適合在台灣正式文件中使用」，甚至有網友直言，看到「我司」會「直接封鎖」。兩岸的語文用法差異再度成為熱門話題。

原PO貼出一張公文擷圖，上頭寫道「我司是採用電子發票」，他認為應該改成「本公司」較為禮貌，並在留言區說明，自己習慣在正式文件中使用「本公司」代表公司立場，認為語氣不卑不亢。貼文一出，大批網友分享自己對商務書信用語的理解。

部分網友強烈反對「我司」，「敝司就敝司，本公司就本公司，真的不要再用我司了好嗎！」、「三十年前出社會都是貴公司、敝公司，現在很多人我司是司什麼東西？」、「我看到公司聲明稿整篇寫『我司』直接封鎖」、「我司是支語，民間公司裝什麼『司』」。也有網友幽默道「我司僱我債」、「我司故我在」、「本公司亦在」，讓留言區充滿戲謔語氣。

另一派網友則認為，「我司」在商務慣用語中並非罕見，只是地域差異造成誤解，「我司是香港及中國常見商務簡化用語」。也有人表示：「我們公司一直用『我司』，覺得很好，不會改的」、「相熟同業內部溝通會用我司，正式對外則用敝公司、貴公司」。

律師顏紘頤曾於臉書提及「本公司」與「我司」的語源與用法，指出「公司」的「公」是指共同，「司」是指管理，故「公司」最原始的文義應是「共同管理」之意，演變到後來，就是法人與自然人的區別。

但中國用語把「本公司」簡化為「我司」，強調「司」字摒棄「公」字，偏偏這個「司」是「管理」的意義，所以對外說「我司」，就是向對方說「我這個管理者」，顯然有上對下的意味，而非謙稱或自稱，是搞不清楚「司」本意的用法。

顏紘頤再提到，「司」是政府二級機關部之業務單位，例如「高教司」、「商業司」等等，就是貨真價實的行政管理單位，由他們來自稱「本司」還差不多。若一般公司發給「商業司」的文自稱「本司」甚至「我司」，「叫這些真正的管理者（行政主管機關）情何以堪！」

臉書粉專「老侯 台北會社員」過去也曾寫道，兩岸開放交流前，「我司」不曾出現在台灣媒體，「貴公司」倒是處處可見。根據民國標準用詞，稱自家公司為「敝公司」較為一般；稱「敝號」、「小號」是更早期的用語，大約到了民國30年代還在用。稱對方公司為「貴公司」，更早期則稱「寶號」。這些都有文獻可查，唯獨查不到「貴司」、「我司」。

Google AI也顯示，「我司」源自中國大陸的商務用語，意指「我們公司」，在台灣的商業書信或正式場合使用時，被認為是不夠禮貌、或具冒犯性的用法，因為「司」原指的是政府機關，民間企業也用「我司」會讓觀者產生居高臨下、不夠謙虛的感覺，建議改用「敝公司」、「本公司」，或直接稱呼公司名即可。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

