連台南人也怕！滷肉飯加「這1味」變甜點 網崩潰：請離開地球

聯合新聞網／ 綜合報導
滷肉飯是台灣國民美食，但近日有人將其與煉乳搭配，讓不少網友感到崩潰。圖／聯合報系資料照
滷肉飯台灣最具代表性的平民美食之一，鹹香的滷汁淋在熱騰騰的白飯上，是許多人從小吃到大的經典滋味。不過，一名網友竟突發奇想，在滷肉飯上淋了滿滿煉乳，宣稱味道意外地搭。影片曝光立刻引發熱議，大批網友崩潰直呼這根本是邪教般的行為，甚至揚言要「貸款提告」。

這名網友在Threads上分享影片，畫面中可見他手持一罐飛燕煉乳，毫不猶豫地往一碗肥瘦相間的滷肉飯上狂擠，直到煉乳覆蓋了半碗飯才停手。原PO在貼文中坦言，雖然這種吃法看起來很像邪教儀式，但他親身實測後發現味道其實相當不錯，甚至再次向大家宣傳這款隱藏美味。

影片曝光後，瞬間引發熱議。大批網友對於這鹹甜交織的組合感到難以置信，紛紛留言表達震驚與憤怒。有人要求原PO帶著這碗滷肉飯離開地球，更有不少網友開玩笑地說即便去借高利貸或全額貸款，也要對他提起訴訟，並交代開庭時務必把那碗破飯帶到現場當作證物。還有人苦笑，當初申辦網路時，電信業者並沒有告知會看到這種衝擊畫面的風險。

在一片崩潰聲中，也有少數勇者表示願意嘗試，甚至有人加碼分享自己的怪奇菜單，如納豆配滷肉飯、炒飯淋美乃滋等特殊吃法；還有網友推測原PO大概是嗜甜如命的台南人，才會對甜味如此執著。不過，大多數人仍無法接受這道創意料理，直言這根本是在玩弄食物，不僅視覺上令人皺眉，光用想像的就覺得血糖飆升、心血管都在抗議。

