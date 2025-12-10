快訊

「宜寧中學」校史超硬！ 蔣緯國創校、夫人為首任校長 昔日棒球、女足強到嚇人

堅持不花向家的錢？網傳兒女費全自己出 郭碧婷笑喊：婆婆給我很多錢

獨／一波三折…雙城論壇時間終於敲定 蔣萬安「這2天」將赴上海交流

聽新聞
0:00 / 0:00

出門也要美美的！台灣網紅旅居南韓曝10個習慣：我被同化了

聯合新聞網／ 綜合報導
在韓網紅「不奇而遇Steve & Sia」分享十點，不知不覺被同化的習慣。 示意圖／ingimage
在韓網紅「不奇而遇Steve & Sia」分享十點，不知不覺被同化的習慣。 示意圖／ingimage

許多台灣人剛到南韓時，總因當地人的生活習慣覺得滿頭問號。旅居南韓的網紅「不奇而遇Steve & Sia」於臉書分享，自己剛到南韓生活時也常想「韓國人怎麼這樣？」，並且堅信自己不會被改變。然而，在經歷了日常生活的洗禮後，回頭才驚覺，自己已經慢慢被同化了。

以下這十個習慣，或許能檢驗你「韓化」的程度有多深：

一、出門穿搭完整

出門一定要穿得很完整，因為怕遇到人。Steve透露，剛來南韓時還會穿拖鞋、短褲下樓丟垃圾，現在光是走到路口的藥妝店都會穿好外套、抓頭髮、噴香水，因為南韓人真的太會「收拾自己」了，會不知不覺跟著收斂起來。

二、冬天喝冰水

喝冰水變成日常，冬天也不例外。Steve直言「以前在台灣冬天喝冰水覺得瘋了」，結果現在冬天吃飯被端上一杯冰水，完全習慣，因為在南韓不喝冰水反而比較奇怪。

三、走路速度加快

Steve說明，由於南韓的街道坡多、路寬、人急，只要走慢一點，都會覺得自己像在擋路，走著走著就默默跟著開始快步。

四、追公車狂奔

看到公車來了會用跑的。以前在台灣，錯過就算了，現在在南韓，看到公車正在關門會瞬間衝刺，只因為下一班可能要等很久，而且司機「真的不會等你」。

五、重度外送依賴

點外送成為生活「基本技能」。Steve大讚「韓國外送太強了」，又快又準，被搶走也能立刻申訴找回來，久了會發現「煮飯？那是我對生活還存有幻想的時候。」

六、安靜即是禮貌

不講話變成一種禮貌。Steve透露，剛開始覺得南韓人很冷漠，後來才懂，他們只是「避免打擾」而已，現在搭地鐵也會自動開靜音模式。

七、出門必看「體感溫度」

出門前一定先看天氣app，不是看溫度，Steve強調是看「體感」跟「下雪機率」。在南韓生活久了，會知道溫度不準，體感溫度才是真相。

八、狂買保濕乳液

保濕品越買越多，乳液永遠不夠用。Steve表示「韓國乾到會讓你重新認識皮膚」，以前乳液一罐用很久，現在冬天一個禮拜就快見底。

九、廁所密碼強迫症

去上廁所前，眼睛會雷達掃描收據或門口，深怕走到廁所門口才發現有密碼鎖，Steve哀號「那種絕望感經歷一次就夠了」，現在看到「1234*」這種數字，比看到Wifi密碼還興奮。

十、小菜成癮症

吃東西突然不能沒有「小菜」。Steve笑說，如今「泡菜吃到哪裡都想來一點」，每次回台灣，看到桌上沒有小菜，心裡還會突然覺得空空的。

南韓 出國旅遊

延伸閱讀

影／南韓稱我「中國台灣」 藍綠委盼多溝通、盼珍惜情誼

被逼採精液勒索300萬 …中網紅藍戰非自爆南非五星酒店遇襲

韓國鐵道、首爾地鐵罷工在即 首爾市府啟動應對

高市早苗重申竹島領土立場 韓國政府回應反駁

相關新聞

他見石二鍋豆腐上少3個字嘆「沒靈魂了」 過來人笑：已在你衣服上

王品（2727）集團宣布2026年元旦起，調升品牌正職起薪及計時人員時薪，其中王品旗下的國民平價火鍋「石二鍋」，受到許多民眾喜愛。日前有位網友去吃石二鍋，發現豆腐居然沒有寫上「石二鍋」三個字，讓她直呼「沒靈魂了」。

連台南人也怕！滷肉飯加「這1味」變甜點 網崩潰：請離開地球

滷肉飯是台灣最具代表性的平民美食之一，鹹香的滷汁淋在熱騰騰的白飯上，是許多人從小吃到大的經典滋味。不過，一名網友竟突發奇想，在滷肉飯上淋上滿滿煉乳，宣稱味道意外地搭。影片曝光立刻引發熱議，大批網友崩潰直呼這根本是邪教般的行為，甚至揚言要「貸款提告」。

出門也要美美的！台灣網紅旅居南韓曝10個習慣：我被同化了

許多台灣人剛到南韓時，總因當地人的生活習慣覺得滿頭問號。在韓網紅「不奇而遇Steve & Sia」在臉書分享，自己剛到南韓生活時也常想「韓國人怎麼這樣？」，並且堅信自己不會被改變。然而，在經歷了日常生活的洗禮後，回頭才驚覺，自己已經慢慢被同化了。

嘉南羊乳「1警告」超嚴重？ 網笑翻：明知是幹話仍讀完

訂購羊乳是許多人的童年回憶，深耕台灣超過40年的嘉南羊乳，因為濃醇的風味，當時吸引許多消費者購買。日前有人發現嘉南羊乳發布一則「警告」，內容提醒消費者「請不要把喝完的羊乳瓶不沖水就回收」。

赴日旅遊手指屢傳「災情」！一票人哀號爆血 內行靠神物解決

一名男網友近日在社群平台分享赴日旅遊經驗時表示，一到日本因為乾燥氣候，指甲就會出現「倒刺狂長」、「手指爆裂流血」等情況，引起將近萬名網友共鳴。有人笑稱「去日本第二天，倒刺就報到」、「十隻手指皮都爆掉」，更有人因撕倒刺造成化膿、紅腫，甚至因為乾燥氣候導致鼻血不止。

聖誕節交換禮物該選什麼？ 他貼1物網大讚：可排前幾名

聖誕節即將到來，不少人會舉辦「交換禮物」活動，增添彼此的情誼。日前有網友拿到星巴克的禮盒，發文詢問「收到這種交換禮物，大家會覺得雷嗎？」對此，有滿多人認為「收到食物很棒！可以排前幾名了！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。