出門也要美美的！台灣網紅旅居南韓曝10個習慣：我被同化了

許多台灣人剛到南韓時，總因當地人的生活習慣覺得滿頭問號。旅居南韓的網紅「不奇而遇Steve & Sia」於臉書分享，自己剛到南韓生活時也常想「韓國人怎麼這樣？」，並且堅信自己不會被改變。然而，在經歷了日常生活的洗禮後，回頭才驚覺，自己已經慢慢被同化了。

以下這十個習慣，或許能檢驗你「韓化」的程度有多深：

一、出門穿搭完整

出門一定要穿得很完整，因為怕遇到人。Steve透露，剛來南韓時還會穿拖鞋、短褲下樓丟垃圾，現在光是走到路口的藥妝店都會穿好外套、抓頭髮、噴香水，因為南韓人真的太會「收拾自己」了，會不知不覺跟著收斂起來。

二、冬天喝冰水

喝冰水變成日常，冬天也不例外。Steve直言「以前在台灣冬天喝冰水覺得瘋了」，結果現在冬天吃飯被端上一杯冰水，完全習慣，因為在南韓不喝冰水反而比較奇怪。

三、走路速度加快

Steve說明，由於南韓的街道坡多、路寬、人急，只要走慢一點，都會覺得自己像在擋路，走著走著就默默跟著開始快步。

四、追公車狂奔

看到公車來了會用跑的。以前在台灣，錯過就算了，現在在南韓，看到公車正在關門會瞬間衝刺，只因為下一班可能要等很久，而且司機「真的不會等你」。

五、重度外送依賴

點外送成為生活「基本技能」。Steve大讚「韓國外送太強了」，又快又準，被搶走也能立刻申訴找回來，久了會發現「煮飯？那是我對生活還存有幻想的時候。」

六、安靜即是禮貌

不講話變成一種禮貌。Steve透露，剛開始覺得南韓人很冷漠，後來才懂，他們只是「避免打擾」而已，現在搭地鐵也會自動開靜音模式。

七、出門必看「體感溫度」

出門前一定先看天氣app，不是看溫度，Steve強調是看「體感」跟「下雪機率」。在南韓生活久了，會知道溫度不準，體感溫度才是真相。

八、狂買保濕乳液

保濕品越買越多，乳液永遠不夠用。Steve表示「韓國乾到會讓你重新認識皮膚」，以前乳液一罐用很久，現在冬天一個禮拜就快見底。

九、廁所密碼強迫症

去上廁所前，眼睛會雷達掃描收據或門口，深怕走到廁所門口才發現有密碼鎖，Steve哀號「那種絕望感經歷一次就夠了」，現在看到「1234*」這種數字，比看到Wifi密碼還興奮。

十、小菜成癮症

吃東西突然不能沒有「小菜」。Steve笑說，如今「泡菜吃到哪裡都想來一點」，每次回台灣，看到桌上沒有小菜，心裡還會突然覺得空空的。