他見石二鍋豆腐上少3個字嘆「沒靈魂了」 過來人笑：已在你衣服上

王品集團宣布2026年元旦起，調升品牌正職起薪及計時人員時薪，其中王品旗下的國民平價火鍋「石二鍋」，受到許多民眾喜愛。日前有位網友去吃石二鍋，發現豆腐居然沒有寫上「石二鍋」三個字，讓她直呼「沒靈魂了」。

一名網友在Threads發出一段影片，只見他的火鍋裡面有滿滿的火鍋料、青菜，他拿筷子翻動豆腐，左右翻動都沒有寫下「石二鍋」三個字，跟以往的食用經驗不同，讓他忍不住感嘆。

文章曝光後，有網友幽默表示，「傻孩子，石二鍋的靈魂在你的衣服上」、「吃飽後的味道能證明吃過」、「吃完石二鍋出來，身上味道朋友都知道你剛吃過」、「石二鍋的靈魂就是，你出來它會給你久久散不去的招牌氣味」。石二鍋先前曾被網友點名，「鍋味」最濃烈，許多人認為「石二鍋超爆臭」、「石二鍋真的超臭，臭到內衣褲都臭的那種」。還有網友回應，「今晚我們也吃石二鍋，意外發現沒字，感覺味道也變了」、「對，我上周六也有去吃，以為拿到瑕疵品，感覺一直在偷工減料」、「我覺得石二鍋的豆腐超好吃」。

最後，豆腐上面會沒有字的原因，是因為石二鍋推出「歲末感謝祭」，從11月22日到12月22日，可以拍下菜盤上或單點的「空白百葉魚豆腐」，並在照片裡的豆腐，寫下想感謝的對象與一句話，標記朋友在石二鍋的貼文，就有機會抽石二鍋的周邊產品。