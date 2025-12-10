嘉南羊乳「1警告」超嚴重？ 網笑翻：明知是幹話仍讀完

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友貼出嘉南羊乳的公告，笑翻眾人。示意圖／ingimage
訂購羊乳是許多人的童年回憶，深耕台灣超過40年的嘉南羊乳，因為濃醇的風味，當時吸引許多消費者購買。日前有人發現嘉南羊乳發布一則「警告」，內容提醒消費者「請不要把喝完的羊乳瓶不沖水就回收」。

嘉南羊乳先前在Threads發文，貼出大大的紅字「警告」，敬告所有嘉南羊乳的訂戶：「請不要把喝完的羊乳瓶不沖水就回收」，下方的理由幽默地寫下，「這樣你瓶子裡沒喝幹淨的羊乳就會招來老鼠，老鼠就會因此愛上羊乳，貪心的想要無窮無盡的羊乳，牠們就會去考駕照，考到駕照就會去應徵送乳員，成為送乳員，就會把訂戶的羊乳在送到家前通通喝光，讓人類再也喝不到羊乳，讓羊乳走入歷史，漸漸被世人淡忘」。接著此公告下一段還繼續寫下，「2000年以後，當人類再提起『羊乳』，就只會想起被老鼠支配的恐懼，成為不能被提起的『那兩個字』，望周知」。

有網友轉貼此公告後，大讚「好喜歡這種幹話」，也引來嘉南羊乳官方小編留言，「我原本只擔心瓶子沒洗，現在我開始擔心…老鼠升職速度太快了」。

還有網友分享別的幽默公告，例如「請勿再往外丟螃蟹」，理由是某住戶常遭樓上往外丟擲螃蟹（已累計4次），險砸中人；還有人笑稱「明明知道是幹話，還是默默地讀完」、「我記得以前還看過有公告叫學生圖書館不要吃東西，不然蟑螂去圖書館念書，考上大學會踢掉學生」、「老鼠喝完羊乳會長得跟大樹一樣壯」、「別說了！廚房人員都快失業了」、「老鼠喝完都要上大學了」。

