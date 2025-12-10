赴日旅遊手指屢傳「災情」！一票人哀號爆血 內行靠神物解決

國人偏好赴日旅遊，一名男網友近日在社群平台Threads分享赴日旅遊經驗時表示，因為日本氣候乾燥，一到當地指甲就會出現「倒刺狂長」、「手指爆裂流血」等情況，引起將近萬名網友共鳴，有人苦笑「去日本第二天，倒刺就報到」、「十隻手指皮都爆掉」，更有人因撕倒刺造成化膿、紅腫。

原po附上一指緣生倒刺的圖片表示：「這個超可怕，每次去日本大概第二天就會出現。」不少網友紛紛留言附和，「每次到日本第二天就開始長倒刺」、「水喝不夠加上冷空氣，我十指皮全部爆掉」、「倒刺多到指紋解鎖失敗」。甚至有人透露自己「鼻子也受不了，第三天就大爆鼻血」，還有人笑稱這件事「需要提升旅遊警示」。

不少人提醒，當手指出現倒刺情形時，直接撕掉恐怕會適得其反，還會更痛，「剛撕掉就大噴血，日本真的太乾燥」、「手撕或用力拉會造成撕裂傷，我之前整個手指化膿痛到不行。」

據了解，日本冬季的空氣濕度常落在20%至40%，遠低於台灣平均60%至70%的濕潤環境；加上室內有暖氣運作，使空氣含水量更低，導致皮膚、指緣水分快速流失。若此時反覆拉扯倒刺，可能造成甲溝炎、紅腫、化膿或流血，建議可改用指甲剪修剪，並隨時塗抹護手霜、指緣油，並使用加濕器、多喝水來改善。

有網友笑稱：「我在日本都至少買一條護手霜，回台灣就放到過期。」不少網友也大推無印良品的指緣油，表示該款商品對軟化倒刺、死皮十分有效，且價格便宜，僅需890日圓(約台幣176元)，即能避免在乾燥氣候下旅行時的指甲災情。