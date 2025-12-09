聖誕節交換禮物該選什麼？ 他貼1物網大讚：可排前幾名

聖誕節即將到來，不少人會舉辦「交換禮物」活動，增添彼此的情誼。日前有網友拿到星巴克的禮盒，發文詢問「收到這種交換禮物，大家會覺得雷嗎？」對此，有滿多人認為「收到食物很棒！可以排前幾名了！」

一名網友在PTT貼出星巴克兩款禮盒的照片，一款是義式可可脆片奶油餅乾提盒，價格為500元，另一款則是爆米花歡聚倒數日曆，價格為399元，他好奇大家聖誕節交換禮物，如果收到這兩款禮盒，會覺得收到垃圾，還是會覺得還不錯呢？

對此，多數人大讚，「還可以，就是會讓人想一直吃」、「星巴克的還可以吧，至少可以吃」、「還行啊」、「這禮物在我這邊，可以排前幾名了」、「送小聖誕食物禮盒很OK」、「交換禮物本來就是好玩而已」、「聖誕禮盒我可以耶，我的話還會把包裝留著」。

但也有網友持不同看法，「不想收到這種禮盒包裝的，錢大部分都花在包裝了，包裝留著佔地方又沒用，可以送包裝少一點的食物嗎？」、「倒數日曆這種女生才會喜歡吧」、「倒數日曆我會覺得就是個垃圾，連拿回家都不想」、「大家是怎麼看出這個包裝是倒數日曆的？」

去（2024）年聖誕節前夕《聯合新聞網》也曾報導，有位網友在大潤發買了星巴克禮盒，內含2款不同口味的咖啡跟一個馬克杯，售價399元，被網友推爆封為「CP值超高」的禮物。