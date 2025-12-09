她抱怨「1狀況」超難買鞋 過來人點頭有共鳴：被傷到了

妳也有買鞋的困擾嗎？一名女網友分享，自己的腳長介於25.5～26公分之間，讓她經常買不到合適的鞋子尺寸，直呼「也太難買了吧？」。貼文一出後，引起不少女網友共鳴。

原PO在社群平台「Threads」表示，以女生的腳長在25.5～26公分來說，實在太難買鞋了，不相信台灣女生腳長超過25公分的比例這麼少，好奇問大家「是否歐美品牌的鞋子會比較好找？」

貼文引起不少有同樣困擾的女網友共鳴，「身為穿27號的女生路過，後來我真的都只買男鞋」、「我26，在亞洲真的很難買鞋，我常常直接看男鞋，在日本看到好看的鞋子出XL碼，對應的卻是24.5碼，覺得被傷害到了」、「終於遇到跟我有一樣問題的，我一定要買有牌子的鞋才會有我的尺寸，最常遇到女鞋最大：25、男鞋最小：27」、「我25.5，有一次去鞋店買鞋請店員拿尺寸，店員聽到以後用很驚訝的語氣說『妳腳也太大了吧！』」、「這尺寸的苦主+1，女鞋通常都只出到25最多25.5，而我要版型偏大的25.5才穿得下，然後男鞋很多又是26.5起跳，型也沒那麼好看」。

此外，有部分小腳的人也很傷腦筋，「身為21.5號的小腳星人，妳不懂女鞋最小號和童鞋最大號都沒有的痛苦」、「21～22.5更難找，高單價下不了手、一般價沒尺寸」、「那妳懂22.5的腳，永遠鞋店鞋子都是從23開始的痛嗎？」、「真心覺得22.5～23的腳更難買鞋」。