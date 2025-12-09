快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己的腳長介於25.5～26公分之間，讓她經常買不到合適的鞋子尺寸，直呼「也太難買了吧？」。示意圖/Ingimage
妳也有買鞋的困擾嗎？一名女網友分享，自己的腳長介於25.5～26公分之間，讓她經常買不到合適的鞋子尺寸，直呼「也太難買了吧？」。貼文一出後，引起不少女網友共鳴。

原PO在社群平台「Threads」表示，以女生的腳長在25.5～26公分來說，實在太難買鞋了，不相信台灣女生腳長超過25公分的比例這麼少，好奇問大家「是否歐美品牌的鞋子會比較好找？」

貼文引起不少有同樣困擾的女網友共鳴，「身為穿27號的女生路過，後來我真的都只買男鞋」、「我26，在亞洲真的很難買鞋，我常常直接看男鞋，在日本看到好看的鞋子出XL碼，對應的卻是24.5碼，覺得被傷害到了」、「終於遇到跟我有一樣問題的，我一定要買有牌子的鞋才會有我的尺寸，最常遇到女鞋最大：25、男鞋最小：27」、「我25.5，有一次去鞋店買鞋請店員拿尺寸，店員聽到以後用很驚訝的語氣說『妳腳也太大了吧！』」、「這尺寸的苦主+1，女鞋通常都只出到25最多25.5，而我要版型偏大的25.5才穿得下，然後男鞋很多又是26.5起跳，型也沒那麼好看」。

此外，有部分小腳的人也很傷腦筋，「身為21.5號的小腳星人，妳不懂女鞋最小號和童鞋最大號都沒有的痛苦」、「21～22.5更難找，高單價下不了手、一般價沒尺寸」、「那妳懂22.5的腳，永遠鞋店鞋子都是從23開始的痛嗎？」、「真心覺得22.5～23的腳更難買鞋」。

相關新聞

她抱怨「1狀況」超難買鞋 過來人點頭有共鳴：被傷到了

妳也有買鞋的困擾嗎？一名女網友分享，自己的腳長介於25.5～26公分之間，讓她經常買不到合適的鞋子尺寸，直呼「也太難買了吧？」。貼文一出後，引起不少女網友共鳴。

薑母鴨沒人吃肉？大票人抱怨「超難咬」 老饕曝關鍵：煮錯了

天氣轉冷，許多人會到薑母鴨店補補身子，不過近來有網友抱怨，薑母鴨裡的鴨肉總是又老又柴，根本不好咬，大家實際上都是去喝湯、吃配料。貼文曝光後引發熱烈討論，許多人直言自己也不吃鴨肉：「我都吃鴨肉丸」、「湯才是重點」。不過也有老饕提醒，鴨肉本來就要煮久一點才會變嫩，覺得又硬又柴，多半是煮不夠透，建議一開始先吃配料、青菜，等鴨肉在鍋裡多滾幾分鐘後再吃。

桃園機場半夜像白天？他見紅眼班機人潮爆滿傻眼 網曝「最香理由」

你平常出國會搭紅眼班機嗎？一名網友分享，近期要去日本旅遊，凌晨抵達桃園機場時，發現候機室滿滿人潮，讓他相當驚訝。貼文一出後，不少網友都大讚紅眼班機「最香」，一早就能落地開始玩整天。

台鐵、高鐵周末票很難買？內行人曝原因：風險轉嫁

不少人連假、周末出門，都會選擇搭乘大眾運輸工具，避開塞車潮。一名網友表示，周末的台鐵、高鐵都很難買到票，好奇是否搭乘的人越來越多？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

在日吃1品牌冰淇淋只花8.5元？她許願來台展店 一票吐槽：有化學味

蜜雪冰城是大陸知名連鎖平價茶飲品牌，一名女網友分享，近期到日本旅遊時，點了一支冰淇淋，發現只要台幣8.5元，讓她驚呼CP值爆表，許願能來台灣展店。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

基本禮儀呢？她搭台鐵秉持「先下後上」被狂擠 女不滿擋路喊告妨礙自由

無論搭乘何種交通工具，先下後上都是基本禮儀。一名女網友發文，稱她下班遇到台鐵誤點，終於等到要上車時，她先行禮讓下車旅客通行，卻被排在後方的女人推擠，上車後甚至指責原PO擋她的路，還揚言去警察局提告妨礙自由，此文一出引發網友們熱議。

