桃園機場半夜像白天？他見紅眼班機人潮爆滿傻眼 網曝「最香理由」

你平常出國會搭紅眼班機嗎？一名網友分享，近期要去日本旅遊，凌晨抵達桃園機場時，發現候機室滿滿人潮，讓他相當驚訝。貼文一出後，不少網友都大讚紅眼班機「最香」，一早就能落地開始玩整天。

這名網友在社群平台「Threads」分享一張照片，可以發現桃園機場的候機室塞滿人潮，甚至連地板都有人席地而坐，讓他驚呼「凌晨2點的桃園機場，紅眼飛東京的人也太多了吧？」

貼文一出後，不少網友都表示，「我也喜歡飛這個時段，到日本剛好開始一天行程」、「我也喜歡飛紅眼，上機直接睡到下飛機就開始玩，完全沒有浪費時間」、「我很喜歡紅眼班機，因為我不需要睡覺」、「2點的紅眼班機是最香的，當天下班，22點出發到機場報到、2點起飛，到日本6點，到飯店櫃檯寄行李，一整天玩好玩滿」、「我最愛的航班，下班後可以晚餐吃飽飽回家洗澡，12點到機場，悠悠哉哉」。

不過，也有過來人覺得年紀越大，搭紅眼班機會很累，「睡眠品質極差，只有年輕人適合」、「年輕時搞過1、2次後，就完全受不了了」、「33歲前覺得還行，35歲以後還是別了，坐一次就要往生，當天下午跟行屍走肉一樣」、「年紀大了就沒辦法選這時段了，太累」、「老了，不適合再這樣搞了」。