桃園機場半夜像白天？他見紅眼班機人潮爆滿傻眼 網曝「最香理由」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期要去日本旅遊，凌晨抵達桃園機場時，發現候機室滿滿人潮，讓他相當驚訝。示意圖/Ingimage
一名網友分享，近期要去日本旅遊，凌晨抵達桃園機場時，發現候機室滿滿人潮，讓他相當驚訝。示意圖/Ingimage

你平常出國會搭紅眼班機嗎？一名網友分享，近期要去日本旅遊，凌晨抵達桃園機場時，發現候機室滿滿人潮，讓他相當驚訝。貼文一出後，不少網友都大讚紅眼班機「最香」，一早就能落地開始玩整天。

這名網友在社群平台「Threads」分享一張照片，可以發現桃園機場的候機室塞滿人潮，甚至連地板都有人席地而坐，讓他驚呼「凌晨2點的桃園機場，紅眼飛東京的人也太多了吧？」

貼文一出後，不少網友都表示，「我也喜歡飛這個時段，到日本剛好開始一天行程」、「我也喜歡飛紅眼，上機直接睡到下飛機就開始玩，完全沒有浪費時間」、「我很喜歡紅眼班機，因為我不需要睡覺」、「2點的紅眼班機是最香的，當天下班，22點出發到機場報到、2點起飛，到日本6點，到飯店櫃檯寄行李，一整天玩好玩滿」、「我最愛的航班，下班後可以晚餐吃飽飽回家洗澡，12點到機場，悠悠哉哉」。

不過，也有過來人覺得年紀越大，搭紅眼班機會很累，「睡眠品質極差，只有年輕人適合」、「年輕時搞過1、2次後，就完全受不了了」、「33歲前覺得還行，35歲以後還是別了，坐一次就要往生，當天下午跟行屍走肉一樣」、「年紀大了就沒辦法選這時段了，太累」、「老了，不適合再這樣搞了」。

桃園機場 日本旅遊 行程 航班

相關新聞

她抱怨「1狀況」超難買鞋 過來人點頭有共鳴：被傷到了

妳也有買鞋的困擾嗎？一名女網友分享，自己的腳長介於25.5～26公分之間，讓她經常買不到合適的鞋子尺寸，直呼「也太難買了吧？」。貼文一出後，引起不少女網友共鳴。

薑母鴨沒人吃肉？大票人抱怨「超難咬」 老饕曝關鍵：煮錯了

天氣轉冷，許多人會到薑母鴨店補補身子，不過近來有網友抱怨，薑母鴨裡的鴨肉總是又老又柴，根本不好咬，大家實際上都是去喝湯、吃配料。貼文曝光後引發熱烈討論，許多人直言自己也不吃鴨肉：「我都吃鴨肉丸」、「湯才是重點」。不過也有老饕提醒，鴨肉本來就要煮久一點才會變嫩，覺得又硬又柴，多半是煮不夠透，建議一開始先吃配料、青菜，等鴨肉在鍋裡多滾幾分鐘後再吃。

桃園機場半夜像白天？他見紅眼班機人潮爆滿傻眼 網曝「最香理由」

你平常出國會搭紅眼班機嗎？一名網友分享，近期要去日本旅遊，凌晨抵達桃園機場時，發現候機室滿滿人潮，讓他相當驚訝。貼文一出後，不少網友都大讚紅眼班機「最香」，一早就能落地開始玩整天。

台鐵、高鐵周末票很難買？內行人曝原因：風險轉嫁

不少人連假、周末出門，都會選擇搭乘大眾運輸工具，避開塞車潮。一名網友表示，周末的台鐵、高鐵都很難買到票，好奇是否搭乘的人越來越多？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

在日吃1品牌冰淇淋只花8.5元？她許願來台展店 一票吐槽：有化學味

蜜雪冰城是大陸知名連鎖平價茶飲品牌，一名女網友分享，近期到日本旅遊時，點了一支冰淇淋，發現只要台幣8.5元，讓她驚呼CP值爆表，許願能來台灣展店。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

基本禮儀呢？她搭台鐵秉持「先下後上」被狂擠 女不滿擋路喊告妨礙自由

無論搭乘何種交通工具，先下後上都是基本禮儀。一名女網友發文，稱她下班遇到台鐵誤點，終於等到要上車時，她先行禮讓下車旅客通行，卻被排在後方的女人推擠，上車後甚至指責原PO擋她的路，還揚言去警察局提告妨礙自由，此文一出引發網友們熱議。

