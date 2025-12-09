薑母鴨沒人吃肉？大票人抱怨「超難咬」 老饕曝關鍵：煮錯了

天氣轉冷，許多人會到薑母鴨店補補身子，不過近來有網友抱怨，薑母鴨裡的鴨肉總是又老又柴，根本不好咬，大家實際上都是去喝湯、吃配料。貼文曝光後引發熱烈討論，許多人直言自己也不吃鴨肉，「我都吃鴨肉丸」、「湯才是重點」；不過也有老饕提醒，鴨肉本來就要煮久一點才會變嫩，覺得又硬又柴，多半是煮不夠透，建議一開始先吃配料、青菜，等鴨肉在鍋裡多滾幾分鐘後再吃。

一名女網友在Threads上發文表示，自己吃薑母鴨時完全不碰鴨肉，好奇是否有人跟她一樣。留言串瞬間湧入大量共鳴，「我！我覺得超難咬」、「我只吃裡面的料，肉完全不吃」、「薑母鴨不吃鴨、羊肉爐不吃羊，就只是去煮菜」、「有高麗菜就無敵了」。

不過，也有老饕們跳出來解惑，鴨肉本來就要燉得夠久才會變軟，太早夾起來當然會覺得柴。他們建議剛上桌時別急著吃肉，先從配料、青菜、麵線下手，讓鴨肉在鍋裡多煮一會兒，自然就會變得軟嫩好咬。

此外，日前也有網友討論，薑母鴨每年只在冬天販售，是不是真的很好賺？有業者就解釋，一年生意好的時候只有2、3個月，但是夏天房租還是要給，所以並沒有大家想像中好賺，而且員工下班後，還要獨自整理2、3個小時以上，冬天一到，工作10小時正常，超過12小時是稀鬆平常，更不用說立冬當天，或是寒流來襲，工作得14小時起跳。