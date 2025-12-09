台鐵、高鐵周末票很難買？內行人曝原因：風險轉嫁

不少人連假、周末出門，都會選擇搭乘大眾運輸工具，避開塞車潮。一名網友表示，周末的台鐵、高鐵都很難買到票，好奇是否搭乘的人越來越多？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「搭台鐵、高鐵的人怎麼越來越多？」為題，指出明明台灣人口也沒有變多，加上台鐵、高鐵車次也沒變少，但為何周末的台鐵、高鐵票都越來越難買？

貼文一出後，不少網友都表示，「高速公路容易塞車，而且應該是世界密度第一多的超速相機，還是搭高鐵好了」、「路上照自己想法開車的飆仔這麼多，風險轉嫁給大眾運輸不好嗎？」、「國道塞車塞到心都死了，上車睡一小時還沒上國道，誰要搭客運？」、「沒人想塞車」、「用路環境差吧？被照幾次測速會覺得自己北七了，花錢搭車至少能安心放空」、「客運變少很多班，客流都跑去搭台鐵和高鐵」、「因為客運沒人搭了」。

此外，也有人大讚搭高鐵的好處，「買車成本高、停車費靠北貴，大家乾脆搭車」、「住宿太貴，寧願一日來回」、「要快只剩高鐵，島內越來越沒有選擇」、「時間＝金錢」、「高鐵又快又準時」、「不漲的高鐵快把客運弄倒了」、「高鐵太便宜而且又準點」。