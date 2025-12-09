在日吃1品牌冰淇淋只花8.5元？她許願來台展店 一票吐槽：有化學味

以低價聞名的「蜜雪冰城」是中國大陸知名連鎖茶飲品牌，一名女網友分享，近期到日本旅遊時，進「蜜雪冰城」點了一支冰淇淋，發現只要台幣8.5元，讓她驚呼CP值爆表，許願能來台灣展店。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「為啥台灣沒有蜜雪冰城？」為題，指出近期在日本的蜜雪冰城購買一支冰淇淋，認為用料扎實、很符合台灣人的口味，換算後只要台幣8.5元！加上蜜雪冰城品項多元又便宜，反觀台灣手搖飲動輒就要5、60元，讓她驚呼「這才是物美價廉的平民美食」，許願品牌能快來台灣開店。

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「我去越南有喝過，就非常重的奶精味道，不是很愛…但是是真便宜，嘴饞可以喝」、「在大陸吃過一次，晚上離不開馬桶，之後決定這輩子不再碰這間」、「妳在手搖發源地召喚20世紀的化學飲料店？」、「我在峇里島也喝過一次他們的飲料，超明顯香精之類的味道」、「吃過，覺得味道超噁」、「在大馬看見排隊就排了喝過一口就丟了，在台灣開也不會多便宜，加上飲料品質也很難開得下去吧」、「不需要這種化工產品，台灣一堆手搖飲屌打」。

此外，也有部分網友指出蜜雪冰城的價格沒那麼便宜，回應「妳上面說去日本玩吃到的，但貼的是大陸的價格吧，要貼也要貼日本的菜單才行吧」、「幫妳提供日本的菜單，照妳的邏輯，妳在日本被搶劫了」、「說自己在日本買結果給人民幣價格超過份欸」、「在日本沒有這麼便宜吧」。

事實上，根據日本美食網站Tabelog顯示，日本蜜雪冰城冰淇淋目前最新售價為180日圓，折合台幣約為36元，並非原PO所稱8.5元。