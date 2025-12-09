快訊

今年最後一次更新！iOS 26.2新增8大實用功能 正式版登場時間曝

日本Pocky巧克力棒風味異常下架600萬產品 食藥署：國內2品項受影響

苗博雅稱兩岸開戰台仍可正常上班課惹議 網轟：台烏國土差16倍

在日吃1品牌冰淇淋只花8.5元？她許願來台展店 一票吐槽：有化學味

聯合新聞網／ 綜合報導
以霜淇淋和飲品聞名的蜜雪冰城（Mixue Ice Cream & Tea），目前在全世界擁有多達5萬多間分店。 美聯社
以霜淇淋和飲品聞名的蜜雪冰城（Mixue Ice Cream & Tea），目前在全世界擁有多達5萬多間分店。 美聯社

以低價聞名的「蜜雪冰城」是中國大陸知名連鎖茶飲品牌，一名女網友分享，近期到日本旅遊時，進「蜜雪冰城」點了一支冰淇淋，發現只要台幣8.5元，讓她驚呼CP值爆表，許願能來台灣展店。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「為啥台灣沒有蜜雪冰城？」為題，指出近期在日本的蜜雪冰城購買一支冰淇淋，認為用料扎實、很符合台灣人的口味，換算後只要台幣8.5元！加上蜜雪冰城品項多元又便宜，反觀台灣手搖飲動輒就要5、60元，讓她驚呼「這才是物美價廉的平民美食」，許願品牌能快來台灣開店。

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「我去越南有喝過，就非常重的奶精味道，不是很愛…但是是真便宜，嘴饞可以喝」、「在大陸吃過一次，晚上離不開馬桶，之後決定這輩子不再碰這間」、「妳在手搖發源地召喚20世紀的化學飲料店？」、「我在峇里島也喝過一次他們的飲料，超明顯香精之類的味道」、「吃過，覺得味道超噁」、「在大馬看見排隊就排了喝過一口就丟了，在台灣開也不會多便宜，加上飲料品質也很難開得下去吧」、「不需要這種化工產品，台灣一堆手搖飲屌打」。

此外，也有部分網友指出蜜雪冰城的價格沒那麼便宜，回應「妳上面說去日本玩吃到的，但貼的是大陸的價格吧，要貼也要貼日本的菜單才行吧」、「幫妳提供日本的菜單，照妳的邏輯，妳在日本被搶劫了」、「說自己在日本買結果給人民幣價格超過份欸」、「在日本沒有這麼便宜吧」。

事實上，根據日本美食網站Tabelog顯示，日本蜜雪冰城冰淇淋目前最新售價為180日圓，折合台幣約為36元，並非原PO所稱8.5元。

日本美食網站Tabelog顯示，日本蜜雪冰城冰淇淋最便宜的售價為180日圓。圖／擷自Tabelog@nondakurelife
日本美食網站Tabelog顯示，日本蜜雪冰城冰淇淋最便宜的售價為180日圓。圖／擷自Tabelog@nondakurelife

日本美食 蜜雪冰城 冰淇淋 售價 手搖飲

延伸閱讀

最強交換禮物！他買1物「小到看不清楚」 全網嗨翻：收到會愛死

不做影響出入境？她曝出國前「必做1事」引共鳴：不然很躁鬱

台灣觀光工廠哪間最強？網友強推宜蘭這間：免費吃還可以拿伴手禮

洗碗精不只能洗碗！家事達人曝2神奇用途：太實用

相關新聞

在日吃1品牌冰淇淋只花8.5元？她許願來台展店 一票吐槽：有化學味

蜜雪冰城是大陸知名連鎖平價茶飲品牌，一名女網友分享，近期到日本旅遊時，點了一支冰淇淋，發現只要台幣8.5元，讓她驚呼CP值爆表，許願能來台灣展店。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

基本禮儀呢？她搭台鐵秉持「先下後上」被狂擠 女不滿擋路喊告妨礙自由

無論搭乘何種交通工具，先下後上都是基本禮儀。一名女網友發文，稱她下班遇到台鐵誤點，終於等到要上車時，她先行禮讓下車旅客通行，卻被排在後方的女人推擠，上車後甚至指責原PO擋她的路，還揚言去警察局提告妨礙自由，此文一出引發網友們熱議。

住台北大安區被南部朋友羨慕「有錢人」 女不解：爸媽只是老師

住台北等於「有錢人」？日前一名女子發文表示，自己家住台北市大安區，每當南部朋友聽到她住「大安區」，反應幾乎都像「聽到豪宅地址」般震驚，甚至被人認為「妳們家一定很有錢！」讓她十分苦惱，認為自己從小也不是穿戴名牌長大的孩子，為何南部朋友認為在台北有房就一定是富豪。

她出遊逛街最怕去1地方 一票人有共鳴：台灣沒水準的人太多

不論是出門逛街或外出旅遊，難免會因生理需求而急找廁所，但不少人對於上公廁這件事很排斥，原因不外乎台灣人衛生習慣太差，造成公廁又髒又臭。有一名女網友發文抱怨，不管去哪裡上公廁，都可以遇到髒亂、恐怖的景象，甚至到百貨公司的廁所也能見到地板一片濕，讓她相當無奈，貼文也引起一票女生的共鳴。

帽T繩子洗完「離家出走」？ 內行推利用這1物10秒神復原

帽T、連帽外套或休閒褲是許多人冬日的穿搭首選，但這類衣物最讓人頭痛的，莫過於丟進洗衣機清洗後，調節鬆緊的「抽繩」不慎脫落，導致線條長短不一，甚至整條分離。生活達人就曾分享一招「神級復原術」，短短10秒就能輕鬆解決難題。

南韓遊客吃牛肉麵 他1舉動讓網笑瘋：展現台灣人對食物自尊心

台灣人熱情好客，尤其對自家美食的吃法更是有著莫名堅持。近日一名網友在牛肉麵店用餐時，目擊隔壁桌的台灣男生為了讓兩名韓國遊客品嚐到「最道地」的滋味，竟不惜打開Google翻譯，堅持請對方務必在湯裡加入牛油。這段可愛的插曲在網路上曝光後，吸引超過1.4萬人按讚，不少人笑稱：「簡直就像遊戲《動物森友會》裡的島民一樣。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。