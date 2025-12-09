基本禮儀呢？她搭台鐵秉持「先下後上」被狂擠 女不滿擋路喊告妨礙自由

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友搭乘台鐵時先行禮讓下車的人通行，卻被排在後方的乘客推擠。 聯合報系資料照
無論搭乘何種交通工具，先下後上都是基本禮儀。一名女網友發文，稱她下班遇到台鐵誤點，終於等到要上車時，她先行禮讓下車旅客通行，卻被排在後方的女人推擠，上車後甚至指責原PO擋她的路，還揚言去警察局提告妨礙自由，此文一出引發網友們熱議。

一名女網友在Dcard發文，表示她下班時正巧遇到台鐵大誤點，詢問站務員後，站在平時等車的位置等待，區間車於19:40抵達，排在最前面的她，習慣站在車門的左手邊，等待車內的人先行下車。

原PO描述，等到一些人陸陸續續下車，開始有一些站在左手邊的乘客往前擠，但她秉持「先下後上」的觀念，仍然站著不動，此時有一位帶著小孩的女乘客往她的右側狂擠，原PO立刻說：「都還沒下完你到底在擠什麼？」未料該女反擊說是原PO不讓她上車，進到車廂後還一直強調她被擋到路，要去警察局告妨礙自由。

原PO表示，她表達能夠去警察局並調監視器後，該女反而立刻回絕，此後原PO便不再理會對方的叫囂。原PO之後決定到警察局備案，警察聽聞後也說原PO沒做錯事不用擔心，但這件事還是讓她感到非常氣憤，認為搭車先下後上是基本禮儀，但現在卻遇到很多硬擠的人。

此文一出，引發網友共鳴，紛紛指責不遵守「先下後上」秩序的人，「拍拍，妳是對的，本來就應該讓人先下車，才能上車」、「桃園一堆不先下後上，沒水準的人」、「本來就是要等人下完才能上車，基本的禮貌都不懂還大肆宣傳，這根本倚老賣老」、「只要是大眾交通，都一堆人車來了就想擠，不知道在急什麼，都不讓車上的人先下」。

更有網友分享類似經歷，「之前有次搭台鐵大家都靠右好好排隊，偏偏有人就很喜歡從左邊衝進去，而且不只一兩個，真的不理解那些人到底在急什麼」、「我還遇過，到站還不先準備拿好行李，到站門都打開了才在那裡拉行李，以為是坐遊覽車嗎」、「北捷也一堆這種人，還會若無其事的插隊」。

台鐵 車廂

