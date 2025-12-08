快訊

住台北大安區被南部朋友羨慕「有錢人」 女不解：爸媽只是老師

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市房價高昂，一名住大安區的女網友被中南部朋友羨慕「是有錢人」。示意圖／本報資料照片
台北等於「有錢人」？日前一名女子發文表示，自己家住台北市大安區，每當南部朋友聽到她住「大安區」，反應幾乎都像「聽到豪宅地址」般震驚，甚至被人認為「妳們家一定很有錢！」讓她十分苦惱，認為自己從小也不是穿戴名牌長大的孩子，為何南部朋友認為在台北有房就一定是富豪。

原PO在Dcard發文表示，她們家中經濟狀況其實和一般家庭沒有差別，爸媽都是普通老師，薪水固定，日常開銷也必須精打細算，完全不是南部朋友想像的豪門生活。她指出，爸媽面對物價上漲也會忍不住嘆氣，家中過日子相當節省，爸媽每天努力存錢，是因為住在台北帶來的生活壓力，讓她無奈表示「我家明明就跟其他普通家庭一樣，為什麼在別人眼中就突然被貼上有錢人標籤？」

而原PO讓南部朋友羨慕的地方，主要是因為家裡住在大安區，但她強調，這是父母在房價尚未飆漲的年代就購入的老房子，「哪裡什麼豪宅？根本沒有動輒上億這種數字。」

文末她困惑表示，「住台北真的等於有錢嗎？」也許是南北生活差距太大，南部朋友看到的是地段名聲、房價，卻沒有看到北部人真實的日常，「如果他們知道我們家的現實，他們還會這麼想嗎？」

貼文曝光後，引起熱烈討埨，有網友表示「事實證明：在台北大安區的一層40年公寓價值3000 萬，足夠在台中大安區買電梯別墅，更別說很多中南部的人是住在價值300-500萬的老房子裡面」、「妳家不會運用資產，不代表房子就廉價」、「省房租都不知道可以省多少了，北上求職薪水被房租吃掉一大半，還可以跟家人一起住，這種是無價的富有」、「講白就是刻板印象，就像遇到住屏東的人就問對方是不是住墾丁」。

台北

她出遊逛街最怕去1地方 一票人有共鳴：台灣沒水準的人太多

不論是出門逛街或外出旅遊，難免會因生理需求而急找廁所，但不少人對於上公廁這件事很排斥，原因不外乎台灣人衛生習慣太差，造成公廁又髒又臭。有一名女網友發文抱怨，不管去哪裡上公廁，都可以遇到髒亂、恐怖的景象，甚至到百貨公司的廁所也能見到地板一片濕，讓她相當無奈，貼文也引起一票女生的共鳴。

帽T繩子洗完「離家出走」？ 內行推利用這1物10秒神復原

帽T、連帽外套或休閒褲是許多人冬日的穿搭首選，但這類衣物最讓人頭痛的，莫過於丟進洗衣機清洗後，調節鬆緊的「抽繩」不慎脫落，導致線條長短不一，甚至整條分離。生活達人就曾分享一招「神級復原術」，短短10秒就能輕鬆解決難題。

南韓遊客吃牛肉麵 他1舉動讓網笑瘋：展現台灣人對食物自尊心

台灣人熱情好客，尤其對自家美食的吃法更是有著莫名堅持。近日一名網友在牛肉麵店用餐時，目擊隔壁桌的台灣男生為了讓兩名韓國遊客品嚐到「最道地」的滋味，竟不惜打開Google翻譯，堅持請對方務必在湯裡加入牛油。這段可愛的插曲在網路上曝光後，吸引超過1.4萬人按讚，不少人笑稱：「簡直就像遊戲《動物森友會》裡的島民一樣。」

北漂族早餐店點「熱狗蛋」 見這一幕崩潰：一點也不正宗

台灣早餐店品項五花八門，但即便是相同的餐點名稱，在南北部也可能出現截然不同的料理方式。近日一名北漂網友分享，自己在台北早餐店點了一份「熱狗蛋」，原以為會是用蛋液包裹熱狗的熟悉口感，沒想到端上桌的卻是熱狗與荷包蛋「分開擺放」，讓她當場錯愕不已。

影／竹北路邊流行「遛帝王蟹」？10隻排隊曬太陽 驚人真相曝光

新竹縣竹北市近年因房價高漲、科技新貴聚集，被戲稱為「新天龍國」，沒想到近日有民眾經過知名地標「江海大樓」時，赫然發現人行道上竟趴著近10隻活生生的巨大帝王蟹，彷彿在做日光浴。畫面曝光後引發熱議，不少網友笑稱竹北人的生活果然「樸實無華」，連寵物都如此高檔。

