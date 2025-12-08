住台北大安區被南部朋友羨慕「有錢人」 女不解：爸媽只是老師

住台北等於「有錢人」？日前一名女子發文表示，自己家住台北市大安區，每當南部朋友聽到她住「大安區」，反應幾乎都像「聽到豪宅地址」般震驚，甚至被人認為「妳們家一定很有錢！」讓她十分苦惱，認為自己從小也不是穿戴名牌長大的孩子，為何南部朋友認為在台北有房就一定是富豪。

原PO在Dcard發文表示，她們家中經濟狀況其實和一般家庭沒有差別，爸媽都是普通老師，薪水固定，日常開銷也必須精打細算，完全不是南部朋友想像的豪門生活。她指出，爸媽面對物價上漲也會忍不住嘆氣，家中過日子相當節省，爸媽每天努力存錢，是因為住在台北帶來的生活壓力，讓她無奈表示「我家明明就跟其他普通家庭一樣，為什麼在別人眼中就突然被貼上有錢人標籤？」

而原PO讓南部朋友羨慕的地方，主要是因為家裡住在大安區，但她強調，這是父母在房價尚未飆漲的年代就購入的老房子，「哪裡什麼豪宅？根本沒有動輒上億這種數字。」

文末她困惑表示，「住台北真的等於有錢嗎？」也許是南北生活差距太大，南部朋友看到的是地段名聲、房價，卻沒有看到北部人真實的日常，「如果他們知道我們家的現實，他們還會這麼想嗎？」

貼文曝光後，引起熱烈討埨，有網友表示「事實證明：在台北大安區的一層40年公寓價值3000 萬，足夠在台中大安區買電梯別墅，更別說很多中南部的人是住在價值300-500萬的老房子裡面」、「妳家不會運用資產，不代表房子就廉價」、「省房租都不知道可以省多少了，北上求職薪水被房租吃掉一大半，還可以跟家人一起住，這種是無價的富有」、「講白就是刻板印象，就像遇到住屏東的人就問對方是不是住墾丁」。