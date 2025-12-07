快訊

她出遊逛街最怕去1地方 一票人有共鳴：台灣沒水準的人太多

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO抱怨外面的公共廁所總是又髒又臭，不少女性朋友也很有同感。 示意圖／ingimage
不論是出門逛街或外出旅遊，難免會因生理需求而急找廁所，但不少人對於上公廁這件事很排斥，原因不外乎台灣人衛生習慣太差，造成公廁又髒又臭。有一名女網友發文抱怨，不管去哪裡上公廁，都可以遇到髒亂、恐怖的景象，甚至到百貨公司的廁所也能見到地板一片濕，讓她相當無奈，貼文也引起一票女生的共鳴。

原PO在PTT發文表示，最近的運氣有點差，外出不論到哪裡，上公廁都超級恐怖，甚至日前到百貨公司上廁所時，一踏進去就發現地板像被颱風掃過一樣濕，而且味道臭得要命，讓她才剛踏進去就想轉身離開，實在不懂為什麼馬桶明明就固定在那裡，為何還有人可以尿到外面去？

貼文一出，留言一面倒很有共鳴，「台灣的公廁都濕濕的」、「因為沒水準的人比想像中的多很多」、「女廁的命案現場，懂的都懂」、「每次打開（廁所門）都像開盲盒，驚喜換成驚嚇」、「所以我都不敢去公廁上廁所，我連捷運站的廁所都不會上」、「流動廁所更可怕」、「在公司都會有人亂大便了，不敢奢求外面的公廁會有多乾淨」。

還有人分享自己的經驗，「有些人硬要蹲在馬桶上，會亂噴」、「那些人以為自己屁股是黃金做的，我看過沾血大塊衛生棉貼牆壁，故意的…」、「蹲式的很容易踩到尿，超噁」、「我都準備酒精，認真清潔好才上」、「最怕的是那種只剩一間能上沒得選，我都要先清潔擦拭過才敢上」。

公廁

