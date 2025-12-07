快訊

周休三日有譜？政府延後回應 上班族揭「代價」：這些日子恐不保

8歲兒霸凌案再延燒！賴瑞隆開記者會哽咽道歉：將安排兒子轉學

帽T繩子洗完「離家出走」？ 內行推利用這1物10秒神復原

聯合新聞網／ 綜合報導
網友實測「吸管穿繩法」，發現不僅取材容易，且速度極快，立刻解決抽繩脫落的困擾。示意圖／ingimage
網友實測「吸管穿繩法」，發現不僅取材容易，且速度極快，立刻解決抽繩脫落的困擾。示意圖／ingimage

帽T、連帽外套或休閒褲是許多人冬日的穿搭首選，但這類衣物最讓人頭痛的，莫過於丟進洗衣機清洗後，調節鬆緊的「抽繩」不慎脫落，導致線條長短不一，甚至整條分離。生活達人就曾分享一招「神級復原術」，短短10秒就能輕鬆解決難題。

有一名女網友日前在Threads上發文求助，表示自家的連帽上衣在洗衣機翻滾後，帽子上的抽繩竟然整條跑出來，面對細小的洞口與長長的軌道，她完全不知該如何將繩子穿回去，崩潰心情引發不少苦主共鳴。留言區除了有人消極建議「重買一件」，也有人分享土法煉鋼的「徒手硬塞法」，但效率極低。

在一片哀號聲中，有內行網友傳授一招「吸管穿繩術」。事實上，生活知識頻道「奇趣領域」過去就曾拍片實測此法，只需準備一根常見的吸管，將脫落的繩頭塞入吸管中，並用膠帶或釘書機稍微固定，接著將吸管作為「導引針」，穿入帽緣或褲頭的洞口。由於吸管具有硬度且長度適中，能順暢地在布料夾層中穿梭，迅速引導繩子回到另一端開口，整個過程不用10秒鐘就能大功告成。

原PO依照網友建議實測後，驚喜發現真的成功解救了愛衣。此外，若手邊暫時沒有吸管，生活達人也推薦使用「迴紋針」或「小黑夾」作為替代品，將其扣住繩頭後充當領頭羊穿過軌道，同樣能達到快速穿繩的效果，讓不少網友大讚這招簡直是生活必備的冷知識。

繩子 吸管 換衣服 洗衣機 生活習慣

延伸閱讀

發熱衣穿錯恐「濕冷」 達人揭UNIQLO官方密技：多一件更暖

衣服洗完縮水染色？有洗衣精香味才乾淨？這些錯誤習慣別再犯

塑膠袋+冰塊就能保鮮？ 達人曝綠花椰菜保存秘訣：一周仍翠綠

洗衣服不再惹人厭 達人授1技巧減少所需時間又能延長衣服壽命

相關新聞

帽T繩子洗完「離家出走」？ 內行推利用這1物10秒神復原

帽T、連帽外套或休閒褲是許多人冬日的穿搭首選，但這類衣物最讓人頭痛的，莫過於丟進洗衣機清洗後，調節鬆緊的「抽繩」不慎脫落，導致線條長短不一，甚至整條分離。生活達人就曾分享一招「神級復原術」，短短10秒就能輕鬆解決難題。

南韓遊客吃牛肉麵 他1舉動讓網笑瘋：展現台灣人對食物自尊心

台灣人熱情好客，尤其對自家美食的吃法更是有著莫名堅持。近日一名網友在牛肉麵店用餐時，目擊隔壁桌的台灣男生為了讓兩名韓國遊客品嚐到「最道地」的滋味，竟不惜打開Google翻譯，堅持請對方務必在湯裡加入牛油。這段可愛的插曲在網路上曝光後，吸引超過1.4萬人按讚，不少人笑稱：「簡直就像遊戲《動物森友會》裡的島民一樣。」

北漂族早餐店點「熱狗蛋」 見這一幕崩潰：一點也不正宗

台灣早餐店品項五花八門，但即便是相同的餐點名稱，在南北部也可能出現截然不同的料理方式。近日一名北漂網友分享，自己在台北早餐店點了一份「熱狗蛋」，原以為會是用蛋液包裹熱狗的熟悉口感，沒想到端上桌的卻是熱狗與荷包蛋「分開擺放」，讓她當場錯愕不已。

影／竹北路邊流行「遛帝王蟹」？10隻排隊曬太陽 驚人真相曝光

新竹縣竹北市近年因房價高漲、科技新貴聚集，被戲稱為「新天龍國」，沒想到近日有民眾經過知名地標「江海大樓」時，赫然發現人行道上竟趴著近10隻活生生的巨大帝王蟹，彷彿在做日光浴。畫面曝光後引發熱議，不少網友笑稱竹北人的生活果然「樸實無華」，連寵物都如此高檔。

印度交通像戰場？ 前主播搭1運輸工具嚇：很乾淨、比歐洲更舒服

印度是全球人口第一的大國，超過14億人，經濟規模預計明年將擠進全球前四，但社會落差同樣明顯，仍有約3億人生活清苦。曾任主播的主持人邱沁宜近期親赴印度，發現當地的真實樣貌比想像更複雜，也與新聞呈現的印象大不相同。

外國旅客去日本最愛買什麼？排行榜曝光 資生堂第三名、冠軍是它

日本觀光廳近期公布「入境消費趨勢調查」，透過問卷了解外國旅客心中最滿意的日本品牌與商家。調查共回收24,620份樣本，其中化妝品牌「資生堂」奪得季軍、北海道名產「白色戀人」則拿下第6名，而第1名的品牌拿下5.51%的支持度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。