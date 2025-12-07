帽T繩子洗完「離家出走」？ 內行推利用這1物10秒神復原

帽T、連帽外套或休閒褲是許多人冬日的穿搭首選，但這類衣物最讓人頭痛的，莫過於丟進洗衣機清洗後，調節鬆緊的「抽繩」不慎脫落，導致線條長短不一，甚至整條分離。生活達人就曾分享一招「神級復原術」，短短10秒就能輕鬆解決難題。

有一名女網友日前在Threads上發文求助，表示自家的連帽上衣在洗衣機翻滾後，帽子上的抽繩竟然整條跑出來，面對細小的洞口與長長的軌道，她完全不知該如何將繩子穿回去，崩潰心情引發不少苦主共鳴。留言區除了有人消極建議「重買一件」，也有人分享土法煉鋼的「徒手硬塞法」，但效率極低。

在一片哀號聲中，有內行網友傳授一招「吸管穿繩術」。事實上，生活知識頻道「奇趣領域」過去就曾拍片實測此法，只需準備一根常見的吸管，將脫落的繩頭塞入吸管中，並用膠帶或釘書機稍微固定，接著將吸管作為「導引針」，穿入帽緣或褲頭的洞口。由於吸管具有硬度且長度適中，能順暢地在布料夾層中穿梭，迅速引導繩子回到另一端開口，整個過程不用10秒鐘就能大功告成。

原PO依照網友建議實測後，驚喜發現真的成功解救了愛衣。此外，若手邊暫時沒有吸管，生活達人也推薦使用「迴紋針」或「小黑夾」作為替代品，將其扣住繩頭後充當領頭羊穿過軌道，同樣能達到快速穿繩的效果，讓不少網友大讚這招簡直是生活必備的冷知識。