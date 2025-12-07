南韓遊客吃牛肉麵 他1舉動讓網笑瘋：展現台灣人對食物自尊心

台灣人熱情好客，尤其對自家美食的吃法更是有著莫名堅持。近日一名網友在牛肉麵店用餐時，目擊隔壁桌的台灣男生為了讓兩名韓國遊客品嚐到「最道地」的滋味，打開Google翻譯，堅持請對方務必在湯裡加入牛油。這段可愛的插曲在網路上曝光後，吸引超過1.4萬人按讚，不少人笑稱：「簡直就像遊戲《動物森友會》裡的島民一樣。」

原PO在Threads上發文分享這段趣事，表示當天在店內用餐，隔壁剛好坐了兩名韓國觀光客。此時，旁邊一位台灣男生拿出手機使用翻譯軟體，向韓國客人傳達「不能沒吃到牛肉麵精華」的訊息，強烈建議他們加入牛油提味；而在一旁目睹全程的原PO，內心也激動地想推薦對方選擇寬麵。這種台灣人特有的「雞婆」與溫暖，讓他忍不住笑說：「大家根本都擁有『動森島民人格』。」

貼文曝光後，累積超過92萬次瀏覽。大批網友笑翻表示，這完全展現了台灣人對食物的自尊心，認為吃牛肉麵若少了牛油與酸菜，就不算吃過正統美味；還有人坦言，之前看到韓籍啦啦隊女神李多慧拍影片吃牛肉麵時，也恨不得衝進螢幕叫她快點加酸菜，更有網友戲稱，這名台灣男生就像是在解鎖「國民外交」的特殊任務，畢竟都讓外國朋友大老遠跑來了，沒讓對方體驗正宗吃法，心裡實在過意不去。

不少過來人也分享類似經驗，曾在牛肉麵店偶遇韓國女生，因追星話題意外牽起友誼，隔天甚至充當導遊帶對方去平溪玩、吃火鍋；也有人在夜市排隊買香腸時，忍不住轉頭用英文向後方的日本遊客強力推銷「配大蒜更好吃」。這些日常小故事，再次展現出台灣人對於推廣美食文化的熱情無遠弗屆。