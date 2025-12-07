北漂族早餐店點「熱狗蛋」 見這一幕崩潰：一點也不正宗

台灣早餐店品項五花八門，但即便是相同的餐點名稱，在南北部也可能出現截然不同的料理方式。近日一名北漂女網友分享，自己在台北早餐店點了一份「熱狗蛋」，原以為會是用蛋液包裹熱狗的熟悉口感，沒想到端上桌的卻是熱狗與荷包蛋「分開擺放」，讓她當場錯愕不已。

原PO日前在Threads上發文訴苦，表示自己在台北早餐店點餐時，滿心期待地叫了一份「熱狗蛋」，結果老闆送上來的餐點，竟然是三條小熱狗配上一顆荷包蛋，兩者壁壘分明。她無奈表示，從小在南部吃到的，都是蛋液將熱狗整條包覆、兩者合而為一的作法，「這才是真正的熱狗蛋！」

貼文曝光後，許多南部人紛紛表示，在高雄等地，熱狗蛋的標準做法就是「蛋包熱狗」，對於其他地區竟然沒有這種做法感到不可思議；也有人形容，跟台北朋友解釋什麼是正宗熱狗蛋時，彷彿在跟外星人對話般困難，甚至有網友笑說，為了避免誤會，以後應該改稱「熱狗捲蛋」才夠精確。

飲食文化差異也讓許多離鄉背井的北漂族心有戚戚焉，不少人感嘆，在台北工作多年，發現許多早餐店老闆根本聽不懂什麼是包在一起的熱狗蛋。一名嫁到新竹的網友更分享，當初第一次看到散蛋配熱狗時，思鄉之情湧上心頭，眼淚差點掉下來，「為了重溫家鄉味，自己在台北巷口早餐店點餐時，會特地要求老闆客製化，堅持要將蛋與熱狗煎在一起，即便被當成奧客也在所不惜」。