影／竹北路邊流行「遛帝王蟹」？10隻排隊曬太陽 驚人真相曝光

新竹縣竹北市近年因房價高漲、科技新貴聚集，被戲稱為「新天龍國」，沒想到近日有民眾經過知名地標「江海大樓」時，赫然發現人行道上竟趴著近10隻活生生的巨大帝王蟹，彷彿在做日光浴。畫面曝光後引發熱議，不少網友笑稱竹北人的生活果然「樸實無華」，連寵物都如此高檔。

一名網友在Threads上傳這段令人匪夷所思的影片，畫面中可見，位於竹北的江海大樓前，除了原本就醒目的海洋藍外牆與巨型船錨裝飾外，地面上竟出現一整排體型碩大的帝王蟹，正張牙舞爪地活動著。原PO當下看傻眼，驚呼「剛剛是有海嘯嗎？」，更開玩笑說走過去差點被這些「路霸」夾到腳。

影片曝光後，荒謬又奢華的場景讓大批網友嘖嘖稱奇。有人第一時間懷疑自己的眼睛，「現在看到這種不合常理的畫面，都覺得是AI生成的」，更多人則是拿竹北的高消費水準開玩笑，「竹北連流浪動物都比我有錢」、「這是竹科工程師的寵物吧，溜螃蟹錯了嗎？」、「這就是竹北人的樸實無華，喜歡在街上放養海鮮」。

至於這群帝王蟹究竟從何而來？知情人士透露，這其實是江海大樓業主收到的「客戶大禮」。由於該大樓老闆本身行事風格較為豪爽高調，且大樓設計本就充滿海洋元素，當天只是將這些活體帝王蟹暫時放在一樓展示「現寶」，隨後便裝箱交由廚師料理，成為桌上佳餚。