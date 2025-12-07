快訊

國道箭頭標誌「一上一下」差在哪？交通部揭正解 駕駛怨：看到根本來不及

衣服洗完縮水染色？有洗衣精香味才乾淨？這些錯誤習慣別再犯

影／竹北路邊流行「遛帝王蟹」？10隻排隊曬太陽 驚人真相曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
竹北市近10年人口快速成長，加上竹科效益，帶動房價與租金持續攀升。照片為示意圖，非本文當事地點。聯合報系資料照片／記者郭政芬攝影
竹北市近10年人口快速成長，加上竹科效益，帶動房價與租金持續攀升。照片為示意圖，非本文當事地點。聯合報系資料照片／記者郭政芬攝影

新竹竹北市近年因房價高漲、科技新貴聚集，被戲稱為「新天龍國」，沒想到近日有民眾經過知名地標「江海大樓」時，赫然發現人行道上竟趴著近10隻活生生的巨大帝王蟹，彷彿在做日光浴。畫面曝光後引發熱議，不少網友笑稱竹北人的生活果然「樸實無華」，連寵物都如此高檔。

一名網友在Threads上傳這段令人匪夷所思的影片，畫面中可見，位於竹北的江海大樓前，除了原本就醒目的海洋藍外牆與巨型船錨裝飾外，地面上竟出現一整排體型碩大的帝王蟹，正張牙舞爪地活動著。原PO當下看傻眼，驚呼「剛剛是有海嘯嗎？」，更開玩笑說走過去差點被這些「路霸」夾到腳。

影片曝光後，荒謬又奢華的場景讓大批網友嘖嘖稱奇。有人第一時間懷疑自己的眼睛，「現在看到這種不合常理的畫面，都覺得是AI生成的」，更多人則是拿竹北的高消費水準開玩笑，「竹北連流浪動物都比我有錢」、「這是竹科工程師的寵物吧，溜螃蟹錯了嗎？」、「這就是竹北人的樸實無華，喜歡在街上放養海鮮」。

至於這群帝王蟹究竟從何而來？知情人士透露，這其實是江海大樓業主收到的「客戶大禮」。由於該大樓老闆本身行事風格較為豪爽高調，且大樓設計本就充滿海洋元素，當天只是將這些活體帝王蟹暫時放在一樓展示「現寶」，隨後便裝箱交由廚師料理，成為桌上佳餚。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

新竹 竹北 螃蟹 人行道 海鮮 寵物

延伸閱讀

竹縣長藍營內部競爭升溫！竹北路口成看板戰場 比鄰卡位拜年

竹北居住壓力日增 非科技業者、身障者租屋壓力大

竹北勝利七、八街單雙向不同步釀交通癱瘓 縣府：明天完成改線

竹科人口成長交通塞爆！新竹縣長：經國大橋本月發包增車道分流

相關新聞

影／竹北路邊流行「遛帝王蟹」？10隻排隊曬太陽 驚人真相曝光

新竹縣竹北市近年因房價高漲、科技新貴聚集，被戲稱為「新天龍國」，沒想到近日有民眾經過知名地標「江海大樓」時，赫然發現人行道上竟趴著近10隻活生生的巨大帝王蟹，彷彿在做日光浴。畫面曝光後引發熱議，不少網友笑稱竹北人的生活果然「樸實無華」，連寵物都如此高檔。

印度交通像戰場？ 前主播搭1運輸工具嚇：很乾淨、比歐洲更舒服

印度是全球人口第一的大國，超過14億人，經濟規模預計明年將擠進全球前四，但社會落差同樣明顯，仍有約3億人生活清苦。曾任主播的主持人邱沁宜近期親赴印度，發現當地的真實樣貌比想像更複雜，也與新聞呈現的印象大不相同。

外國旅客去日本最愛買什麼？排行榜曝光 資深堂第三名、冠軍是它

日本觀光廳近期公布「入境消費趨勢調查」，透過問卷了解外國旅客心中最滿意的日本品牌與商家。調查共回收24,620份樣本，其中化妝品牌「資生堂」奪得季軍、北海道名產「白色戀人」則拿下第6名，而第1名的品牌拿下5.51%的支持度。

台人愛在泡麵加1物 南韓學生超納悶…吃完驚呼「口感真的有差」

泡麵方便又便宜，是許多人心中在忙碌生活中或宵夜的首選。近日，一名南韓網友在Threads指出，台灣人煮泡麵的「特別習慣」讓他感到非...

台灣夜市正在消失？ 一票人點名3因素：沒存在必要

台灣的夜市聞名世界，吃喝玩樂一應俱全，不僅台灣人愛逛，外國人來台旅遊也一定會去體驗，不過有網友從新聞報導得知台灣夜市正慢慢消失，引起不少討論，多數人不感意外，還點名夜市三大缺點，認為早該消失了。

韓國歐巴來台喊「想撕護照」 網友舉1例嘆：還好我是台灣人

一名韓籍網紅秀鎬（수호）近期在社群平台分享自己在台灣觀察到的感受，直言來過台灣後讓他「有衝動想撕掉護照」。貼文曝光後，引來大批台灣網友共鳴，不少人分享兩國生活文化差異，討論十分熱烈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。