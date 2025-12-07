印度交通像戰場？ 前主播搭1運輸工具嚇：很乾淨、比歐洲更舒服

印度是全球人口第一的大國，超過14億人，經濟規模預計明（2026）年將擠進全球前四，但社會落差同樣明顯，仍有約3億人生活清苦。曾任主播的主持人邱沁宜近期親赴印度，發現當地的真實樣貌比想像更複雜，也與新聞呈現的印象大不相同。

邱沁宜在臉書發文表示，這趟初訪印度，她特別換上當地傳統服飾紗麗，鮮豔的蘋果綠、粉橘與金色在街頭格外醒目。邱沁宜最震撼的是印度交通近乎「失序美學」，車輛喇叭聲不曾停過，嘟嘟車如疾風般亂竄，甚至還會遇到逆向車輛。然而踏進捷運站後，「世界彷彿按下靜音鍵」，乾淨明亮的環境讓她相當驚豔。

她形容，捷運車廂地板乾淨到會反光、人潮雖多卻不擁擠，甚至能輕鬆拍到空景，比自己搭過的許多歐洲地鐵更舒適。邱沁宜也提到，印度捷運設有女性專屬安檢室與專用車廂，保全與工作人員態度溫和細心，不會讓乘客感到壓力。她事後查詢才得知，班加羅爾是印度少數設立女性專用車廂的城市，每日運量超過60萬人，被外媒稱為「印度效率最高的地鐵」。

邱沁宜指出，印度人均GDP約2,500美元（約新台幣78,000元），若以購買力平價（PPP）計算約10,079美元（約台幣31萬元），在當地物價下，相當於台灣1.5至2倍的消費力。班加羅爾本身是中產階級聚集的科技城，因此旅客所見街景僅代表「發達區域」，並不足以反映整個印度的真實面貌。

邱沁宜表示，這趟旅程讓她同時看見「快速躍進的印度」與「仍在追趕的印度」，既震撼又深具啟發。她感嘆，正是這種強烈對比，讓旅行變得如此迷人。