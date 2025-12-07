外國旅客去日本最愛買什麼？排行榜曝光 資深堂第三名、冠軍是它

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本觀光廳近期公布「入境消費趨勢調查」，透過問卷了解外國旅客心中最滿意的日本品牌與商家。圖／路透
日本觀光廳近期公布「入境消費趨勢調查」，透過問卷了解外國旅客心中最滿意的日本品牌與商家。調查共回收24,620份樣本，其中化妝品牌「資生堂」奪得季軍、北海道名產「白色戀人」則拿下第6名，而第1名的品牌拿下5.51%的支持度。

旅遊網紅「旅人老K 偏愛日本」分享這份清單，前10名（由後往前）分別是日本環球影城迪士尼寶可夢、Nike、白色戀人、GU、鬼塚虎、資生堂、Royce’，而榜首則由服飾品牌UNIQLO奪下。

其餘耳熟能詳的上榜店家也不少，包括第11名的唐吉訶德、第15名任天堂、第17名三麗鷗、第23名吉伊卡哇、第24名薯條三兄弟、第34名三宅一生、第48名合力他命、第58名紐約完美起司等，可見各產業都有亮眼代表。

榜單曝光後，網友紛紛表示，「UNIQLO真的太便宜」、「每次去日本怎樣都要去UNIQLO，帶個內衣褲也好」；另外也有網友說，「我的消費大多是羅森、全家」、「前30名只有第16（撒隆巴斯）我有買，剩下的跟我沒關係」、「沒有萬代，失敗」、「Bic Camera跟YODOBASHI居然都沒上榜」、「肯定是JR，比機票還貴」。

UNIQLO 日本 資生堂 環球影城 任天堂 寶可夢 迪士尼 薯條 三宅一生 唐吉訶德

