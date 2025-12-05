台人愛在泡麵加1物 南韓學生超納悶…吃完驚呼「口感真的有差」

泡麵方便又便宜，是許多人心中在忙碌生活中或宵夜的首選。近日，一名南韓網友在Threads指出，台灣人煮泡麵的「特別習慣」讓他感到非常意外，而自己實際照做後，泡麵竟變更加順口，讓他忍不住直呼「我最近真的被這件事暖到了」。

原PO透露，受到網紅「韓勾ㄟ金針菇」影響，於是他決定來台念書，目前已在台灣待三個月。他表示，某天自己在煮泡麵時，室友突然好奇詢問「要不要加一顆蛋？加蛋人生會好一點」，讓原PO感到非常困惑，但還是照著對方的話，嘗試在泡麵裡加蛋。

出乎意料的是，原PO在吃了加蛋的泡麵後，發現口感真的有產生變化，「整碗變溫柔、變順口、還多了一點幸福感」，在他將整碗泡麵吃完後，室友還開玩笑稱「在台灣80%的問題都可以用一顆蛋解決」。原PO坦言，自那時起，他在煮泡麵時不只會加一顆蛋，還額外加了許多料，「台灣人吃麵為什麼一定要加蛋？是因為泡麵本身太辣？還是這真的是信仰 」。

貼文一出，一票網友紛紛跳出來回應，「如果加一顆蛋不能解決，我會加二顆」、「因為泡麵很不營養，加個蛋感覺就變營養了」、「個人認為蛋是泡麵的靈魂！有時候想煮泡麵，發現冰箱沒有蛋會失望到放棄煮泡麵」。另外，網紅「金針菇」也驚喜出現在留言區稱，自己泡麵都會加半熟蛋。

還有網友指出，台灣人喜歡在泡麵裡加很多料，「在澳洲的觀察，好像只有台灣人會把泡麵當小火鍋煮」、「台灣人的泡麵＝個人版小火鍋」、「不只加蛋，湯麵的話還要加菜」、「泡麵就是用煮的特別香，然後打一顆蛋，加蔬菜或幾片肉、蝦，簡直就是完美」。