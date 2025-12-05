台灣夜市正在消失？ 一票人點名3因素：沒存在必要

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
外籍遊客逛夜市示意圖。圖／AI生成
外籍遊客逛夜市示意圖。圖／AI生成

台灣的夜市聞名世界，吃喝玩樂一應俱全，不僅台灣人愛逛，外國人來台旅遊也一定會去體驗，不過有網友從新聞報導得知台灣夜市正慢慢消失，引起不少討論，多數人不感意外，還點名夜市三大缺點，認為早該消失了。

這名網友在PTT發文表示，日前從新聞報導得知台灣的夜市正在消失中，即便有黃仁勳等名人加持，不少夜市也正在沒落，連知名的士林夜市攤位現在也減了一大半。

至於消失的原因，報導透露有觀光客消費力下滑、租金和食材成本連年上漲、缺工問題，再加上近期的非洲豬瘟干擾，種種難題都讓店家苦撐，也導致最具台灣特色的夜市文化正慢慢消失中。

貼文引起熱議，多數人都點名現在夜市價格太貴是造成客源減少主因，「夜市的價格都已經很不夜市了」、「那麼貴，比吃到飽還貴了，誰要逛？」、「夏天太熱，而且價格跟美食街差不多」、「貴得要死！差不多的價格去店面吃就好」、「便宜這個最大的優勢消失了，那就只剩下缺點」、「貴又不繳稅沒有必要存在，還製造噪音跟垃圾，根本惡鄰居」。

另外也有網友認為衛生問題沒特色也是其中原因，「又貴又熱然後衛生堪憂，所以越來越少人去」、「衛生問題」、「又髒又亂」、「太髒，衛生堪慮」、「很多沒特色」、「每個地方的夜市都越來越像」、「沒什麼特色只會互相抄襲，就都消失啊」、「髒、亂、貴、沒特色，會消失也不意外」。

