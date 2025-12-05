快訊

陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

AAA／舒華、LE SSERAFIM接力到！上千粉絲擠爆小港機場「衝破自動門」

中職／湛藍指揮塔！悍將7年選手+教練約 最高總值5600萬元簽下林岱安

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國歐巴來台喊「想撕護照」 網友舉1例嘆：還好我是台灣人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名韓籍網紅表示來台灣後有想撕掉護照的衝動，原因是台灣有著不用隨時都在乎別人眼光的空氣。圖為熱鬧的西門町街頭。記者潘俊宏／攝影
一名韓籍網紅表示來台灣後有想撕掉護照的衝動，原因是台灣有著不用隨時都在乎別人眼光的空氣。圖為熱鬧的西門町街頭。記者潘俊宏／攝影

一名韓籍網紅秀鎬（수호）近期在社群平台分享自己在台灣觀察到的感受，直言來過台灣後讓他「有衝動想撕掉護照」。貼文曝光後，引來大批台灣網友共鳴，不少人分享兩國生活文化差異，討論十分熱烈。

秀鎬在Threads發文寫下：「我是韓國人，來過台灣後，我有個衝動想撕掉護照（不是因為珍珠奶茶）。」秀鎬進一步解釋，「在韓國，25歲沒穩定工作是失敗、30歲沒資產是失敗、40歲沒結婚是失敗，（這數字是以我周圍的人為基準），我們活在別人的目光和嘴巴裡面。」

秀鎬接著說，「但在台灣，我看到大家不在乎別人的眼光，穿著拖鞋逛百貨公司、跟同性伴侶牽手⋯台灣有著不用隨時都在乎別人眼光的空氣。」

貼文一出引發熱烈討論，許多台灣網友認同他所說的自由氛圍，並分享自身經驗表示：「在台灣不用在意別人的目光，沒化妝的人隨處找都有，不結婚的也是一堆，做自己最重要。」也有曾在韓國生活的台灣人留言：「真的！我之前韓國留學時素顏，就被姨母問是不是生病了。」另一名網友也直呼：「最重要，台灣不用說敬語。」

不少網友提到兩地文化差異造成的心理壓力，「這就是為何我十月初第一次韓國自由行覺得韓國人都老盯著他人看，而且有時候眼神讓人感受很不舒服，兩國很大的文化差異」、「我10年前去韓國，韓國導遊就問我說為何沒有化妝敢出門，我說在台灣沒有化妝出門的人很多啊！韓國導遊說韓國連長輩出門都會化妝，我心想還好我是台灣人」。

台韓社會對多元性別的看法也引起討論，有網友表示：「在台北的街頭真的越來越常看到同性伴侶大方的牽手，比起以前真的有差很多！」秀鎬則回應：「在韓國一定會有老人過來罵他們的」。

還有網友表示，「在台灣只要不麻煩別人，就算你到了50歲還沒結婚，也沒車沒房沒資產，大家反而會說你很灑脫很聰明，因為我同事就是這樣」、「鼓勵大家不再內耗的這種風氣，身為台灣人真的很幸福，歡迎常來玩」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

南韓 台灣 護照

延伸閱讀

懶人包／小紅書為何被禁？爆紅原因到爭議一次看懂 冒險翻牆恐因小失大

台灣感性！韓妹超商買沙拉「結帳空等3分鐘」 店員1舉動人情味滿滿

台北月薪沒5萬都難民？他年薪百萬調回高雄 買房買車直喊：爽

衣服免費送你穿！UNIQLO隱藏好康曝光 網友驚喜：GU也有

相關新聞

韓國歐巴來台喊「想撕護照」 網友舉1例嘆：還好我是台灣人

一名韓籍網紅秀鎬（수호）近期在社群平台分享自己在台灣觀察到的感受，直言來過台灣後讓他「有衝動想撕掉護照」。貼文曝光後，引來大批台灣網友共鳴，不少人分享兩國生活文化差異，討論十分熱烈。

出國帶台灣美食送外國人可做國民外交？日本人老實說：很困擾

善意的行動也可能造成困擾！一名女網友在Threads分享，最近和男友聊天提到「台灣人會帶小禮物送給日本人」。對此男友表示，雖然心存感謝，但實際上也帶來麻煩。貼文發布後此舉引發網友熱議，也有網友認為「重點不是日本人，是送給陌生人好嗎」。

刷卡進捷運站上廁所想人工出站 一票人搖頭：增添站務員困擾

台北捷運路線多、四通八達，對於許多通勤族來說非常便利，但到捷運站不只能搭車，還有一項隱藏的服務。有網友透露日前到捷運站刷卡進站上廁所，但事後才得知其實可以跟站務員索取「廁所通行票」，讓他驚呼「只剩我不知道這項服務嗎？」

禁令生效？她見小紅書封鎖一年急問「怎麼翻牆」 晚間網頁掛了顯示1畫面

大陸社群平台「小紅書」提供穿搭、美妝、美食、旅遊、追星等多元內容，不只在陸人氣爆棚，近年也在台迅速竄紅，累積超過300萬名用戶。不過…

她獨自赴婚禮包3600元被嫌少 友當面嗆：現在一桌都3萬起跳

一名女網友在社群發文表示，朋友結婚時她包了3600元紅包，只有本人單獨出席，卻被對方當場嫌棄「現在婚宴一桌都要3萬起跳，妳包太少」。貼文曝光後，引起逾1.3萬名網友按下愛心符號，並有將近3千名網友掀起大量討論，話題多半對時下的紅包行情或回包金額，及婚宴禮金「禮尚往來的界線」激辯不斷。

小六女兒遭同學言語性騷、霸凌 「那對夫妻」：放任只會讓受傷孩子更多

網紅夫妻檔Nico品筠與Kim京燁「那對夫妻」近日在社群發文透露，小學六年級的女兒「妮妮」在校園內遭遇同儕不當言論及言語霸凌，引發大量家長關注。貼文發布後短短一小時內即被多家媒體與社群轉傳，形成熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。