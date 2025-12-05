韓國歐巴來台喊「想撕護照」 網友舉1例嘆：還好我是台灣人

一名韓籍網紅秀鎬（수호）近期在社群平台分享自己在台灣觀察到的感受，直言來過台灣後讓他「有衝動想撕掉護照」。貼文曝光後，引來大批台灣網友共鳴，不少人分享兩國生活文化差異，討論十分熱烈。

秀鎬在Threads發文寫下：「我是韓國人，來過台灣後，我有個衝動想撕掉護照（不是因為珍珠奶茶）。」秀鎬進一步解釋，「在韓國，25歲沒穩定工作是失敗、30歲沒資產是失敗、40歲沒結婚是失敗，（這數字是以我周圍的人為基準），我們活在別人的目光和嘴巴裡面。」

秀鎬接著說，「但在台灣，我看到大家不在乎別人的眼光，穿著拖鞋逛百貨公司、跟同性伴侶牽手⋯台灣有著不用隨時都在乎別人眼光的空氣。」

貼文一出引發熱烈討論，許多台灣網友認同他所說的自由氛圍，並分享自身經驗表示：「在台灣不用在意別人的目光，沒化妝的人隨處找都有，不結婚的也是一堆，做自己最重要。」也有曾在韓國生活的台灣人留言：「真的！我之前韓國留學時素顏，就被姨母問是不是生病了。」另一名網友也直呼：「最重要，台灣不用說敬語。」

不少網友提到兩地文化差異造成的心理壓力，「這就是為何我十月初第一次韓國自由行覺得韓國人都老盯著他人看，而且有時候眼神讓人感受很不舒服，兩國很大的文化差異」、「我10年前去韓國，韓國導遊就問我說為何沒有化妝敢出門，我說在台灣沒有化妝出門的人很多啊！韓國導遊說韓國連長輩出門都會化妝，我心想還好我是台灣人」。

台韓社會對多元性別的看法也引起討論，有網友表示：「在台北的街頭真的越來越常看到同性伴侶大方的牽手，比起以前真的有差很多！」秀鎬則回應：「在韓國一定會有老人過來罵他們的」。

還有網友表示，「在台灣只要不麻煩別人，就算你到了50歲還沒結婚，也沒車沒房沒資產，大家反而會說你很灑脫很聰明，因為我同事就是這樣」、「鼓勵大家不再內耗的這種風氣，身為台灣人真的很幸福，歡迎常來玩」。