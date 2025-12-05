出國帶台灣美食送外國人可做國民外交？日本人老實說：很困擾

善意的行動也可能造成困擾！一名女網友在Threads分享與日籍男友的對話，她最近和男友聊天提到「台灣人會帶小禮物送給日本人」的話題，對方坦言，雖然心存感謝，但實際上也帶來困擾。貼文發布後引發網友熱議，有網友認為「重點不是日本人，是送給陌生人」。

原PO透露，跟男友聊到不少台灣人喜歡帶小禮物，甚至是零食送給陌生的日本人。男友指出，雖然可能覺得窩心，卻也感到很可怕，「尤其是食物大家都直接丟掉」。原PO還問這樣的行為能否為「台灣人好感度加分」，男友也搖頭。

原PO因此呼籲「希望大家去日本不要再做這種迷惑（令人困擾）行為」，強調出國正常遵守規矩、有禮貌，就會留下很好的印象了，不必多此一舉，也免得造成對方困擾。

貼文發布後許多網友狂點頭，「總有人愛做這種自我滿足的事」、「光寫感謝的信就足以傳達心意」、「送食物真的蠻困擾欸，就像媽媽自以為對你好的愛，改別的不行嗎」、「日本也發生過有人吃了陌生人給的糖果，結果倒下被救護車送去，後來發現糖果裡有藥」、「其實這種行為超級迷惑」、「不管哪個國家送食物都會想丟掉耶，確實是自我感動的行為」、「不認識的長輩給我糖果餅乾我也一率丟掉」、「給陌生人食物本來就沒幾個人敢吃吧」。

也有會送禮的網友表達不同看法，「應該是妳男友不喜歡吃吧，我以前還在念書的時候日本朋友最愛叫我買佳德的餅了，老師們也是」、「我從法國訂日本包裹，超多日本賣家會在裡面附分裝的糖果餅乾或茶包…我以為是日本文化」、「一定要準備小禮物啊！因為去日本太常突然就被送禮了」。