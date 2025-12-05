刷卡進捷運站上廁所想人工出站 一票人搖頭：增添站務員困擾

台北捷運路線多、四通八達，對於許多通勤族來說非常便利，但到捷運站不只能搭車，還有一項隱藏的服務。有網友透露日前到捷運站刷卡進站上廁所，但事後才得知其實可以跟站務員索取「廁所通行票」，讓他驚呼「只剩我不知道這項服務嗎？」

這名網友在Threads發文表示，自己不是台北人，也沒有常搭捷運，日前因為想上廁所，但不知道捷運站裡是否可以免費使用，於是只好刷卡進站。上完廁所後準備出站前，他到詢問處表示可不可以人工出站，服務人員則透露以後可以直接索取「廁所票」，就不用再刷卡進站了，讓他直呼「漲知識了」。

貼文引起熱議，有人認為原PO反而增添服務人員的困擾，「你直接刷卡不就要付費嗎？單純只想借廁所可以去跟他們說，這樣（刷卡進站）反而人家還要幫你調整悠遊卡再讓你出去，不是多一份工嗎？」、「刷卡進了當然直接刷卡出啊！會問的一開始就要問了，刷了卡再問就是找人麻煩」、「因為你刷卡進他們還要給你的悠遊卡消除相關記錄，不然你下次會刷不進來，完全是添增他們本來沒必要的工作，人工開就人工出，刷卡進就刷卡出」。

其他人則表示，「I人不想找服務台，都自願刷20元進出」、「在緊急時刻解決我的內急，叫我付20我很願意，反而懶得去跟詢問處人要廁所票，就當作我使用者付費」、「其實我贊成刷進出20使用廁所，雖然建置是用納稅錢，但維護是定期的費用。使用者付費很合理，而且他是定時清潔打掃，不是外面公廁那種很久才去清一次」。

還有過來人透露借通道也能免費進出，「北捷可以免費進站借廁所，會給你一個證明，沒刷卡乘坐也可以借通道到另一個出口，我住台北時常這樣，櫃檯通常不會拒絕，但有的站不是每個出口櫃檯都有人，就會叫你按鈴通知，應該是看監視器幫你遠端開閘門，大湖公園站就是這樣」、「有些站要從出口A走到出口B，要先進站的那種，也可以先去找櫃檯」。

《聯合新聞網》也曾報導過，北捷之前也曾分享一張普通的單程票卡，其實也是「臨時通行票」，不僅可以借用站內付費區的廁所，還能通行付費區的通道、使用站內的商業設備，但就是不能拿來搭車，因此有以上這些使用需求的話，都可以跟站務人員索取。