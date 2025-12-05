快訊

憂漲價！好市多會員費全球漲 恐輪到台灣了

「斷食善終」有爭議！恐危害障礙者生命自主權

《信號》男星趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

聽新聞
0:00 / 0:00

刷卡進捷運站上廁所想人工出站 一票人搖頭：增添站務員困擾

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人到捷運站除了搭車以外，也會因為內急借用廁所，只要向站務人員索取臨時通行票，就可以免費進入使用。圖／聯合報系資料照
不少人到捷運站除了搭車以外，也會因為內急借用廁所，只要向站務人員索取臨時通行票，就可以免費進入使用。圖／聯合報系資料照

台北捷運路線多、四通八達，對於許多通勤族來說非常便利，但到捷運站不只能搭車，還有一項隱藏的服務。有網友透露日前到捷運站刷卡進站上廁所，但事後才得知其實可以跟站務員索取「廁所通行票」，讓他驚呼「只剩我不知道這項服務嗎？」

這名網友在Threads發文表示，自己不是台北人，也沒有常搭捷運，日前因為想上廁所，但不知道捷運站裡是否可以免費使用，於是只好刷卡進站。上完廁所後準備出站前，他到詢問處表示可不可以人工出站，服務人員則透露以後可以直接索取「廁所票」，就不用再刷卡進站了，讓他直呼「漲知識了」。

貼文引起熱議，有人認為原PO反而增添服務人員的困擾，「你直接刷卡不就要付費嗎？單純只想借廁所可以去跟他們說，這樣（刷卡進站）反而人家還要幫你調整悠遊卡再讓你出去，不是多一份工嗎？」、「刷卡進了當然直接刷卡出啊！會問的一開始就要問了，刷了卡再問就是找人麻煩」、「因為你刷卡進他們還要給你的悠遊卡消除相關記錄，不然你下次會刷不進來，完全是添增他們本來沒必要的工作，人工開就人工出，刷卡進就刷卡出」。

其他人則表示，「I人不想找服務台，都自願刷20元進出」、「在緊急時刻解決我的內急，叫我付20我很願意，反而懶得去跟詢問處人要廁所票，就當作我使用者付費」、「其實我贊成刷進出20使用廁所，雖然建置是用納稅錢，但維護是定期的費用。使用者付費很合理，而且他是定時清潔打掃，不是外面公廁那種很久才去清一次」。

還有過來人透露借通道也能免費進出，「北捷可以免費進站借廁所，會給你一個證明，沒刷卡乘坐也可以借通道到另一個出口，我住台北時常這樣，櫃檯通常不會拒絕，但有的站不是每個出口櫃檯都有人，就會叫你按鈴通知，應該是看監視器幫你遠端開閘門，大湖公園站就是這樣」、「有些站要從出口A走到出口B，要先進站的那種，也可以先去找櫃檯」。

聯合新聞網》也曾報導過，北捷之前也曾分享一張普通的單程票卡，其實也是「臨時通行票」，不僅可以借用站內付費區的廁所，還能通行付費區的通道、使用站內的商業設備，但就是不能拿來搭車，因此有以上這些使用需求的話，都可以跟站務人員索取。

台北捷運 廁所 站務員

延伸閱讀

曾是當地人記憶的老火車站 台北最大捷運基地「北投機廠」

年底活動多！台北捷運提供1黑色小物 尾牙、酒後不舒服可免費領取

會呼吸的捷運地下車站不做了？ 萬大線公共藝術1理由擬改

捷運北車站性騷！男子強吻外籍女、對站務人員揮拳 遭保全壓制

相關新聞

出國帶台灣美食送外國人可做國民外交？日本人老實說：很困擾

善意的行動也可能造成困擾！一名女網友在Threads分享，最近和男友聊天提到「台灣人會帶小禮物送給日本人」。對此男友表示，雖然心存感謝，但實際上也帶來麻煩。貼文發布後此舉引發網友熱議，也有網友認為「重點不是日本人，是送給陌生人好嗎」。

刷卡進捷運站上廁所想人工出站 一票人搖頭：增添站務員困擾

台北捷運路線多、四通八達，對於許多通勤族來說非常便利，但到捷運站不只能搭車，還有一項隱藏的服務。有網友透露日前到捷運站刷卡進站上廁所，但事後才得知其實可以跟站務員索取「廁所通行票」，讓他驚呼「只剩我不知道這項服務嗎？」

禁令生效？她見小紅書封鎖一年急問「怎麼翻牆」 晚間網頁掛了顯示1畫面

大陸社群平台「小紅書」提供穿搭、美妝、美食、旅遊、追星等多元內容，不只在陸人氣爆棚，近年也在台迅速竄紅，累積超過300萬名用戶。不過…

她獨自赴婚禮包3600元被嫌少 友當面嗆：現在一桌都3萬起跳

一名女網友在社群發文表示，朋友結婚時她包了3600元紅包，只有本人單獨出席，卻被對方當場嫌棄「現在婚宴一桌都要3萬起跳，妳包太少」。貼文曝光後，引起逾1.3萬名網友按下愛心符號，並有將近3千名網友掀起大量討論，話題多半對時下的紅包行情或回包金額，及婚宴禮金「禮尚往來的界線」激辯不斷。

小六女兒遭同學言語性騷、霸凌 「那對夫妻」：放任只會讓受傷孩子更多

網紅夫妻檔Nico品筠與Kim京燁「那對夫妻」近日在社群發文透露，小學六年級的女兒「妮妮」在校園內遭遇同儕不當言論及言語霸凌，引發大量家長關注。貼文發布後短短一小時內即被多家媒體與社群轉傳，形成熱議。

砸十幾萬拍婚紗值嗎？過來人曝「翻兩次就封存」 網友意見兩極

拍婚紗對許多女生來說，是「一輩子就這麼一次」的浪漫想像，也是婚禮流程中不可少的儀式感之一。挑禮服、做造型、外拍美照，對不少新人而言象徵著從戀人走向家庭的里程碑，但在動輒數萬、甚至十多萬的行情下，有些人開始質疑：真的有必要砸這麼多錢、拍這麼多張嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。