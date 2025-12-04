快訊

禁令生效？她見小紅書封鎖一年急問「怎麼翻牆」 晚間網頁掛了顯示1畫面

高雄市長初選在即…遭控8歲兒毆打同學 賴瑞隆回應了

涉貪案高院首開庭…林姿妙喊冤「我沒做壞事」 律師說明3250萬來源

聽新聞
0:00 / 0:00

禁令生效？她見小紅書封鎖一年急問「怎麼翻牆」 晚間網頁掛了顯示1畫面

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸社群平台「小紅書」提供穿搭、美妝、美食、旅遊、追星等多元內容，不只在陸人氣爆棚，近年也在台迅速竄紅，累積超過300萬名用戶。記者陳正興／攝影
大陸社群平台「小紅書」提供穿搭、美妝、美食、旅遊、追星等多元內容，不只在陸人氣爆棚，近年也在台迅速竄紅，累積超過300萬名用戶。記者陳正興／攝影

大陸社群平台「小紅書」提供穿搭、美妝、美食、旅遊、追星等多元內容，不只在陸人氣爆棚，近年也在台迅速竄紅，累積超過300萬名用戶。不過今日刑事局拋出震撼彈，公告將封鎖小紅書一年，在台連線全喊卡，對於高度依賴小紅書的年輕世代來說，恐怕是一記晴天霹靂。

編輯推薦

刑事局今日表示，「小紅書」經國安局執行資安檢測，15項指標全數未達標；此外，該APP自去年以來涉及1,706件詐騙案件，累計財損高達2億4,768萬元。

因此，內政部將對其發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間一年；也就是台灣封鎖小紅書的網路連線路徑。除非透過VPN連線至其他國家，否則無法在台使用小紅書，預計近期台灣使用者將陸續出現無法開啟網站或APP的情況。

消息一出，不少網友哀鴻遍野，「台灣封鎖小紅書一年」的消息，甚至一度登上微博熱搜。對此，喜愛針貶時事的網紅陳沂也在臉書發文質疑，行政院封禁小紅書的原因是詐騙太多，但「我聽到被騙的，通常都是臉書社團和Line群組，沒聽過有在小紅書被騙的；像苗博雅就是在臉書上買手機被騙的」。

陳沂接著指出，不論是美妝保養、時尚穿搭、旅遊攻略，自己都會參考小紅書上的資訊，也認為該APP非常實用。文末，她也忍不住感嘆：「想不到我們也走到要築起長城翻牆的一天了。請問有推薦的VPN嗎？接下來是不是要封抖音跟淘寶了啊？」

內政部下午發布相關新聞，截至晚間8時10分，實際點進小紅書網頁版，已出現「此網站已遭內政部刑事警察局封鎖」公告。目前手機仍可使用，但已有用戶反映，瀏覽小紅書APP已出現卡頓情況，小紅書在台的實際使用情形，仍待持續觀察。

不過內政部也強調，凡在我國境內提供服務的網路社交平台或APP，均須接受本地法律管轄，如包括 Meta（Facebook）、Google、Line、TikTok等主要國際平台，都已依我國規範設置法律代表人並恪遵法律義務，展現與政府共同打擊詐欺的不變立場；故其餘在台營運的平台也有責任主動配合，不能自外於我國法制之外。

實際點進小紅書網頁版，已出現「此網站已遭內政部刑事警察局封鎖」公告。圖／截自小紅書網頁
實際點進小紅書網頁版，已出現「此網站已遭內政部刑事警察局封鎖」公告。圖／截自小紅書網頁

小紅書 國安局 詐騙 內政部

相關新聞

禁令生效？她見小紅書封鎖一年急問「怎麼翻牆」 晚間網頁掛了顯示1畫面

中國社群平台「小紅書」提供穿搭、美妝、美食、旅遊、追星等多元內容，不只在陸人氣爆棚，近年也在台迅速竄紅，累積超過300萬名用戶。不過…

她獨自赴婚禮包3600元被嫌少 友當面嗆：現在一桌都3萬起跳

一名女網友在社群發文表示，朋友結婚時她包了3600元紅包，只有本人單獨出席，卻被對方當場嫌棄「現在婚宴一桌都要3萬起跳，妳包太少」。貼文曝光後，引起逾1.3萬名網友按下愛心符號，並有將近3千名網友掀起大量討論，話題多半對時下的紅包行情或回包金額，及婚宴禮金「禮尚往來的界線」激辯不斷。

小六女兒遭同學言語性騷、霸凌 「那對夫妻」：放任只會讓受傷孩子更多

網紅夫妻檔Nico品筠與Kim京燁「那對夫妻」近日在社群發文透露，小學六年級的女兒「妮妮」在校園內遭遇同儕不當言論及言語霸凌，引發大量家長關注。貼文發布後短短一小時內即被多家媒體與社群轉傳，形成熱議。

砸十幾萬拍婚紗值嗎？過來人曝「翻兩次就封存」 網友意見兩極

拍婚紗對許多女生來說，是「一輩子就這麼一次」的浪漫想像，也是婚禮流程中不可少的儀式感之一。挑禮服、做造型、外拍美照，對不少新人而言象徵著從戀人走向家庭的里程碑，但在動輒數萬、甚至十多萬的行情下，有些人開始質疑：真的有必要砸這麼多錢、拍這麼多張嗎？

2026年「補假不補班」是什麼、元旦連放嗎？上班族最痛苦的一天沒了

「原來明年開始都不用補班了」，昨（2）日，一則Threads文在社群平台上迅速累積了破萬的按讚數。因為這則貼文再次提醒了對上班族來說最「撫慰心靈」...

為何飯店都11點退房？她抱怨「太不人道」 房務員曝背後原因

外出旅遊入住飯店，不少業者規定中午11點就得退房，但對於遊客來說，總是希望出遊能睡飽，不想一大早整理行李，趕著退房...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。