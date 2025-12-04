禁令生效？她見小紅書封鎖一年急問「怎麼翻牆」 晚間網頁掛了顯示1畫面

大陸社群平台「小紅書」提供穿搭、美妝、美食、旅遊、追星等多元內容，不只在陸人氣爆棚，近年也在台迅速竄紅，累積超過300萬名用戶。不過今日刑事局拋出震撼彈，公告將封鎖小紅書一年，在台連線全喊卡，對於高度依賴小紅書的年輕世代來說，恐怕是一記晴天霹靂。

編輯推薦 小紅書平台涉詐欺案過多無改進回應 台灣將封鎖一年

刑事局今日表示，「小紅書」經國安局執行資安檢測，15項指標全數未達標；此外，該APP自去年以來涉及1,706件詐騙案件，累計財損高達2億4,768萬元。

因此，內政部將對其發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間一年；也就是台灣封鎖小紅書的網路連線路徑。除非透過VPN連線至其他國家，否則無法在台使用小紅書，預計近期台灣使用者將陸續出現無法開啟網站或APP的情況。

消息一出，不少網友哀鴻遍野，「台灣封鎖小紅書一年」的消息，甚至一度登上微博熱搜。對此，喜愛針貶時事的網紅陳沂也在臉書發文質疑，行政院封禁小紅書的原因是詐騙太多，但「我聽到被騙的，通常都是臉書社團和Line群組，沒聽過有在小紅書被騙的；像苗博雅就是在臉書上買手機被騙的」。

陳沂接著指出，不論是美妝保養、時尚穿搭、旅遊攻略，自己都會參考小紅書上的資訊，也認為該APP非常實用。文末，她也忍不住感嘆：「想不到我們也走到要築起長城翻牆的一天了。請問有推薦的VPN嗎？接下來是不是要封抖音跟淘寶了啊？」

內政部下午發布相關新聞，截至晚間8時10分，實際點進小紅書網頁版，已出現「此網站已遭內政部刑事警察局封鎖」公告。目前手機仍可使用，但已有用戶反映，瀏覽小紅書APP已出現卡頓情況，小紅書在台的實際使用情形，仍待持續觀察。

不過內政部也強調，凡在我國境內提供服務的網路社交平台或APP，均須接受本地法律管轄，如包括 Meta（Facebook）、Google、Line、TikTok等主要國際平台，都已依我國規範設置法律代表人並恪遵法律義務，展現與政府共同打擊詐欺的不變立場；故其餘在台營運的平台也有責任主動配合，不能自外於我國法制之外。