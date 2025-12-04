她獨自赴婚禮包3600元被嫌少 友當面嗆：現在一桌都3萬起跳

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友獨自赴友人婚禮，包3600元被當面嫌少。 示意圖／Ingimage
一名女網友在社群平台Threads發文表示，朋友結婚時她包了3600元紅包，只有本人單獨出席，卻被對方當場嫌棄「現在婚宴一桌都要3萬起跳，妳包太少」。貼文曝光後，引來上萬名網友按下愛心符號，並有數千留言討論，針對時下的紅包行情、回包金額及婚宴禮金「禮尚往來的界線」激辯不斷。

原PO隨後在留言區補充，表示自己在5年前結婚時，該友人與另一半是「兩人同行」，也只包了3600元，「我這次一個人包3600，其實已經算翻倍了吧」。不少網友認為，若以一般習俗來看，「回包不會少於對方當年給的」是常見默契，因此原PO的做法並不失禮。

不少人表示，原PO的紅包金額合理，「兩個人來才包3600，妳一個人包3600，是妳虧。」至於對方聲稱時下的3萬元桌價，有網友則認為：「結婚是收祝福不是斂財，一桌3萬是新人自己想選的價位。」

也有網友分享類似遭遇，「我朋友一家四口來吃酒席只包600元」、「同事帶女友來吃我1桌萬元起跳的婚宴只包375元，真的看不懂」。

有人認為，辦婚宴若以「回本」為目的，就失去婚禮的意義。還有網友指出「新人辦婚禮本來就應該自己買單」、「不爽花錢就不要辦」、「結婚是分享喜悅，不是收門票」。甚至有人表示自家完全不收紅包，以免造成往後的「回包壓力」。

至於原PO與該名友人是否還能繼續友情？有人則道：「朋友敢這樣講，這種朋友不用交。」但也部分網友認為，紅包往來具有地方差異，「不能少於對方當年包的」是原則，但「多少算合理」仍看交情、場地、座位費用而異。

該則貼文曝光後，原PO於昨日另發新文表示：「不知道會有那麼多留言，手機跳不停！朋友也看到文章，跟我說明本意以及道歉。」但網友似乎對友人的道歉不領情，「花3600元，重新認識一個人其實很划算」、「這事可以翻篇了，但這朋友別要了，她只是為了怕被炎上才道歉的，願你別將真心錯付了」、「雖然道歉了，但這個所謂的朋友可以保持距離，不用再來往了。」

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

