小六女兒遭同學言語性騷、霸凌 「那對夫妻」：放任只會讓受傷孩子更多

網紅「那對夫妻」Nico品筠與Kim京燁近日在社群發文透露，小學六年級的女兒「妮妮」在校園內遭遇同儕不當言論及言語霸凌，引發大量家長關注。貼文發布後短短一小時內即被多家媒體與社群轉傳，形成熱議。

京燁表示，起初只打算在私人粉專抒發，但看到社群開始出現各種推測，加上許多家長留言「孩子也遇過類似狀況卻不知如何處理」，因此決定公開事件，希望喚起重視。

京燁指出，事件起於某天女兒放學後詢問他「非常露骨、帶成人性暗示動作、嘲笑女性身體甚至帶獵奇內容」的話題。妮妮及部分同學表示感到噁心與不舒服，也有學生私下向老師反映，但不敢被其他同學知道。

京燁隨即聯繫導師，希望第一時間通知家長導正孩子觀念。雖然學校後續進行部分處置，風波一度趨緩，但幾天後相同內容再次出現，並逐漸演變成針對反映問題者的集體言語霸凌。

他描述，有學生開始追問「到底是誰告狀？」、「為什麼你們要去講？」、「你們太敏感了吧！」、「你以為你很乾淨嗎？」、「不要在那邊裝傻」，甚至出現大吼、指責等脫序行為；昨(3)日更出現了「明確的成人暗示」、「涉及性騷擾的言語」，使部分孩子情緒崩潰。

京燁強調並非責怪孩子的好奇心，而是擔心「做錯的人不被制止、做對的人反成被攻擊對象」，導致沉默成為常態，讓霸凌被合理化。

他指出，許多孩子並不知道自己正在霸凌別人，因此「第一時間一定要通知家長」；若欠缺及時導正，孩子很容易把傷害當成玩笑，形成惡性循環。

京燁並提及女兒從小相信「做對的事情不要怕」，事件中選擇替自己與同學發聲，是他最欣慰的部分。他也鼓勵所有孩子，「如果你做的是對的事情、為正義發聲，那怕最後只剩你一個人站著，你也不要害怕，爸爸媽媽永遠都會站在你後面！」

他也呼籲家長能理解，霸凌的孩子也許不是壞孩子，只是沒有及時被導正；但若不承認錯誤、不停止傷害，問題只會擴大。

目前，夫妻兩人已向學校、導師及受影響同學的家長通報，並持續確認相關孩子的身心狀態。他表示，並非要追究誰或懲罰誰，而是希望所有家長了解狀況，引導孩子認識界線，讓錯誤行為停止。京燁強調，若因孩子否認就不處理、找不到證據就放任不管，「受傷的孩子只會越來越多」。盼學校與家長能協力，避免同類事件再次發生。