砸十幾萬拍婚紗值嗎？過來人曝「翻兩次就封存」 網友意見兩極

聯合新聞網／ 綜合報導
婚紗照承載著許多新娘的期待與夢想，也象徵踏入新人生的儀式感。示意圖／ingimage
婚紗對許多女生來說，是「一輩子就這麼一次」的浪漫想像，也是婚禮流程中不可少的儀式感之一。挑禮服、做造型、外拍美照，對不少新人而言象徵著從戀人走向家庭的里程碑，但在動輒數萬、甚至十多萬的行情下，有些人開始質疑：真的有必要砸這麼多錢、拍這麼多張嗎？

近日一名網友就在PTT論壇發文吐槽，身邊多對朋友結婚時選了高價婚紗，照片多到整本六、七十張，最貴那組反而最早離婚，婚後不到兩年就分道揚鑣。他認為婚紗照當作紀念拍幾張就好，花大錢拍一堆根本是「盤子行為」，貼文一出，立刻引發熱烈討論。

不少人認同他的看法，認為婚紗產業強調的其實是情緒價值，實際使用率卻很低，厚重的相本往往只在婚禮當天或剛拿到時會翻一翻，放進櫃子後就很少再見天日。有人更指出，真正花錢的不只拍攝本身，前期挑禮服、討論方案、外拍一整天的時間成本加起來，搭配婚宴、蜜月等費用，幾乎是一整套「結婚儀式稅」。

另一方面，也有不少已婚者持不同想法，他們認為婚紗照從來不是投資，而是留下一段專屬於兩人的記憶。穿著禮服被完整拍攝一次，往後翻閱仍會覺得值得；有些人更坦言，與其未來在吵架時被重提「當年沒拍、拍太少」，不如當下花錢換取日後的耳根清靜，把照片當成關係中的一種保險。

也有網友提出折衷方式，認為重點不是拍不拍，而是怎麼拍才不會過度花費。選擇棚拍、降低張數、控制預算，或是專挑最喜歡的幾張作品，都能兼顧儀式感與荷包。隨著手機攝影、修圖與AI技術越來越成熟，想留下紀念並不一定得依賴傳統高價包套，形式反而可以更彈性。

婚禮 婚紗 婚紗照 新郎 新娘 結婚

