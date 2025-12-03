2026年「補假不補班」是什麼、元旦連放嗎？上班族最痛苦的一天沒了

「原來明年開始都不用補班了」，昨（2）日，一則Threads貼文在社群平台上迅速累積了破萬的按讚數。因為這則貼文再次提醒了對上班族來說最「撫慰心靈」的消息，「自明年（2026年）開始，台灣的國定假日將全面取消補班制度，且2026年預計將有多達9個連假」。

家具品牌的小編在Threads發文，簡潔有力地寫道「原來明年開始都不用補班了。2026年有9個連假，今天上班最撫慰心靈的消息」，瞬間引起廣大上班族的共鳴和歡呼。

網友紛紛留言表示，「因為某一年補到懷疑人生」、「但也沒有彈性放假了」，大家也提及「總放假天數120天，平均一個月可以休10天」、「明年的年假放完9天的下一周馬上又放3天，超難收心」、「最神奇的是中秋節和教師節連在一起了」。

不過，有民眾尚未理解其意，發問接下來的元旦國定假日，「1/1號（四），五、六、日也連放嗎？」，其他人則幫解答，「沒有哦，禮拜五正常上班」。

什麼是「補假不補班」？

「取消補班日」是2026年行事曆最大的亮點，過去為了讓連續假期更完整，常常需要調整在特定周六補班，造成「上班族最痛苦的一天」。根據行政院修訂的新規，全面取消「補班」制度，未來若國定假日逢周六、周日，將採「只補假不補班」原則，這意味著2026年全年將不會有任何補班日。