快訊

華碩驚傳遭勒索！知名駭客集團揚言已竊取1TB資料 公司緊急聲明

7年前丟掉雲林江山她痛心…綠選對會建議徵召劉建國 蘇治芬連說這兩句

漱口水先用或後用？牙醫揭常見「錯誤習慣」：時機不對等於白做

2026年「補假不補班」是什麼、元旦連放嗎？上班族最痛苦的一天沒了

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族通勤示意圖。圖／AI生成
上班族通勤示意圖。圖／AI生成

「原來明年開始都不用補班了」，昨（2）日，一則Threads貼文在社群平台上迅速累積了破萬的按讚數。因為這則貼文再次提醒了對上班族來說最「撫慰心靈」的消息，「自明年（2026年）開始，台灣的國定假日將全面取消補班制度，且2026年預計將有多達9個連假」。

家具品牌的小編在Threads發文，簡潔有力地寫道「原來明年開始都不用補班了。2026年有9個連假，今天上班最撫慰心靈的消息」，瞬間引起廣大上班族的共鳴和歡呼。

網友紛紛留言表示，「因為某一年補到懷疑人生」、「但也沒有彈性放假了」，大家也提及「總放假天數120天，平均一個月可以休10天」、「明年的年假放完9天的下一周馬上又放3天，超難收心」、「最神奇的是中秋節和教師節連在一起了」。

不過，有民眾尚未理解其意，發問接下來的元旦國定假日，「1/1號（四），五、六、日也連放嗎？」，其他人則幫解答，「沒有哦，禮拜五正常上班」。

什麼是「補假不補班」？

「取消補班日」是2026年行事曆最大的亮點，過去為了讓連續假期更完整，常常需要調整在特定周六補班，造成「上班族最痛苦的一天」。根據行政院修訂的新規，全面取消「補班」制度，未來若國定假日逢周六、周日，將採「只補假不補班」原則，這意味著2026年全年將不會有任何補班日。

2026（115）年政府行政機關辦公行事曆。 圖／取自行政院人事行政總處
2026（115）年政府行政機關辦公行事曆。 圖／取自行政院人事行政總處
2026（115）年政府行政機關辦公行事曆。 圖／取自行政院人事行政總處
2026（115）年政府行政機關辦公行事曆。 圖／取自行政院人事行政總處

國定假日 上班族 補班日 元旦 Threads

延伸閱讀

多4個國定假，補假不補班！2026行事曆：請假攻略可放大到16天

政院推6款精美版2026行事曆爆紅 網友大讚一目了然

不補班的天堂年！8組「請4天最少休9天、最長16天」…2026年請假神表曝光

台灣要週休三日了嗎？連署正式達標　勞動部：12/7 前回應、各界立場曝光

相關新聞

砸十幾萬拍婚紗值嗎？過來人曝「翻兩次就封存」 網友意見兩極

拍婚紗對許多女生來說，是「一輩子就這麼一次」的浪漫想像，也是婚禮流程中不可少的儀式感之一。挑禮服、做造型、外拍美照，對不少新人而言象徵著從戀人走向家庭的里程碑，但在動輒數萬、甚至十多萬的行情下，有些人開始質疑：真的有必要砸這麼多錢、拍這麼多張嗎？

2026年「補假不補班」是什麼、元旦連放嗎？上班族最痛苦的一天沒了

「原來明年開始都不用補班了」，昨（2）日，一則Threads文在社群平台上迅速累積了破萬的按讚數。因為這則貼文再次提醒了對上班族來說最「撫慰心靈」...

為何飯店都11點退房？她抱怨「太不人道」 房務員曝背後原因

外出旅遊入住飯店，不少業者規定中午11點就得退房，但對於遊客來說，總是希望出遊能睡飽，不想一大早整理行李，趕著退房...

超夢幻！機上捕捉罕見「小飛機餅乾」套彩虹圈 布羅肯奇景可遇不可求

一名網友近日在飛往日本福岡的旅途中，意外拍下飛機影子落在雲層上的奇景，影子周圍還出現一圈彩虹般的光環，畫面可愛又夢幻。影片曝光後受到逾6千名網友按下愛心符號，網友也紛紛分享自己遇過的類似景象，直呼「真的是超級幸運」。

同學20歲已飛25國自稱「普通家庭」 她質疑反被檢討：心態有問題

什麼樣的程度叫有錢？一名女網友在Dcard驚呼，大學同學年紀輕輕就已經遊覽25國，家裡不論房、車都有好幾台，對方也有幾款名牌包。然而問起家境，又說自己是「普通家庭」，對此她傻眼「是我眼界太狹隘嗎」。

超商遇阿嬤要退6小時前買的關東煮 店員高EQ回一句收服全場

台北天母一間超商於12/1下午發生退貨糾紛，一名阿嬤拿著早上購買的關東煮要求退貨，因已放置超過6小時遭店員婉拒。阿嬤接連要求店員再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。