為何飯店都11點退房？她抱怨「太不人道」 房務員曝背後原因

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友認為，飯店規定中午11點就得退房，這件事很不人道。示意圖/ingimage

外出旅遊入住飯店，不少業者規定中午11點就得退房，但對於遊客來說，總是希望出遊能睡飽，不想一大早整理行李，趕著退房，因此有網友好奇，也有人覺得「這件事很不人道嗎？」。

該名網友在Threads發文，好奇是否只有她覺得飯店規定中午11點就得退房，「這件事很不人道嗎？」，畢竟在外旅遊，總是希望能睡飽，不想一大早就匆匆忙忙，起床整理行李，趕著退房。

文章曝光，網友們紛紛表示，「3點入住，11點退房，超級不懂」、「我是覺得晚上9點入住，隔天下午3點退房比較人道」、「現在飯店16:00才能check in，10點多就在打電話吵，11點就要退房，到底哪裡有住一天，飯店的一天都只有十幾小時嗎，重點還越貴越離譜」、「還不給備品，然後還沒附早餐晚餐，公設都是一些沒啥用的，甚至沒有」。

也有人以他國舉例，「在泰國住過幾點入住就可以幾點退房的，24小時住好住滿。超爽」、「韓國蠻多12點退房的，我自己遇到一半店家都是」、「東南亞的飯店幾乎都12:00才退房，而且14:00就可以Check in」、「澳洲都是10:00退房」。

房務員現身解釋，「身為房務部人員，大家都將心比心吧，很多事情不是消費者跟基層人員能討論出來的，重點是飯店業市場是誰在決定這些遊戲規則的」、「當時一個人一天要扛13間房，平均一間房要掃30分鐘，畢竟這是體力活，要聘人不是這麼簡單。訂房的時候就知道11點退房，3點入住，遊戲規則寫好在那邊，能接受再下訂」。

飯店 房務員

