超夢幻！機上捕捉罕見「小飛機餅乾」套彩虹圈 布羅肯奇景可遇不可求

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在飛往日本福岡的旅途中，意外拍下飛機影子落在雲層上的奇景。 示意圖／ingimage
一名網友在飛往日本福岡的旅途中，意外拍下飛機影子落在雲層上的奇景。 示意圖／ingimage

搭機出遊遇上大自然送上來的驚喜！一名網友近日在飛往日本福岡的旅途中，意外拍下飛機影子落在雲層上的奇景，影子周圍還出現一圈彩虹般的光環，畫面可愛又夢幻。影片曝光後受到逾6千名網友按下愛心符號，網友也紛紛分享自己遇過的類似景象，直呼「真的是超級幸運」。

原PO表示，影片是在飛機緩慢下降中的雲層拍攝而得，當時飛機的影子清晰地投在雲面上，隨著高度變化影子逐漸變大，加上外圈的彩虹光圈，看起來宛如一枚「小飛機餅乾」，也有網友形容是「雲海裡游泳的小魚，外面還有彩虹圈圈，太美了」、「影子周圍有彩虹超夢幻，這真的超幸運！」，畫面相當療癒。

一名網友飛往日本福岡的旅途中，在機上意外拍下飛機影子落在雲層上的奇景。 圖擷自Threads影片
一名網友飛往日本福岡的旅途中，在機上意外拍下飛機影子落在雲層上的奇景。 圖擷自Threads影片

不少網友留言分享自己遇過的類似景象，「我也看過！虎航快降落桃園時，遇到過一模一樣的景象」、「第一次搭飛機看到這種風景，感動到目不轉睛」。也有人分享飛往西藏、挪威羅弗敦群島、澳洲、溫哥華及日本等航段上，都曾拍過同樣的畫面。

有網友專業地補充指出，彩虹光圈搭配巨大影子的現象，學名為「布羅肯奇景」（Brocken Spectre）」，根據維基百科資料顯示，其又稱布羅肯弧、山中鬼影，是當陽光從觀測者背後照射，並投影到霧氣或雲層上時，所形成的特殊光影

布羅肯奇景的特色包含：影子會因透視效果被放大，看起來巨大或變形、影子周圍會出現彩色光環（類似「觀音圈」或「寶光」），並多出現在山峰、雲海或飛機航行的高度上。這種現象因常見於德國布羅肯山而得名，最早記錄於1780年。由於需要特定光線與雲霧條件，因此可遇不可求。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

一名網友近日在飛往日本福岡的旅途中，意外拍下飛機影子落在雲層上的奇景，影子周圍還出現一圈彩虹般的光環，畫面可愛又夢幻。影片曝光後受到逾6千名網友按下愛心符號，網友也紛紛分享自己遇過的類似景象，直呼「真的是超級幸運」。

