聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露同學年僅22已經去過25個國家，卻自稱「普通家庭」。示意圖，非文中當事人。 圖／ingimage
什麼樣的程度叫有錢？一名女網友在Dcard驚呼，大學同學年紀輕輕就已經遊覽25國，家裡房、車都不缺，對方也有幾款名牌包。然而問起家境，又說自己是「普通家庭」，讓她傻眼：「是我眼界太狹隘嗎？」

原PO今年22歲，曾和這位同學一起住過四人寢當室友，當時對方雖然部分用品用得比較好，但也非整天拿名牌的有錢小姐。原PO透露，對方家裡有好幾間房子，車子不論是Toyota和保時捷都有，也有愛馬仕和香奈兒這類精品，但同學總強調自己只是普通家庭。

最讓原PO不平衡的是，近日發現對方已經去過20多個國家，不論是台灣附近或歐洲都已玩過一輪，還去過中東，讓她不禁想問「這都不算富裕嗎」。原PO補充，同學還說出去玩也會考量預算，並不是無上限花錢。但在她認知裡，能從小就出國，20多歲去過20多個國家已經算有錢，因此想聽聽網友看法。

貼文曝光後網友紛紛搖頭，「她的理解應該是指他家來往的人裡面自家不算最富裕那群」、「她的確活得比很多家庭好，但跟有錢人比差太多了」、「妳的富裕跟她的富裕就不是同一件事情」、「妳有沒有想過她在她的圈子真的就是還好，所以才會跟妳們當同學」、「真的很有錢才不會跟妳一起住宿舍好嗎」。

也有人吐槽「妳不是眼界狹隘，只是走心了而已」、「妳怎麼一直在注意人家的一切，妳真的超八卦」、「果然跟不同圈子的人相處就是麻煩，對她們來說日常的事情，對妳來說就很刺了」、「好可怕，人家想低調妳一直挖」、「直接大方說『對我家蠻有錢的』，又會被當成炫富」、「心裡越窮的人才越會注意別人家境好壞，只能說不是妳價值觀問題是妳心態的問題」。

還有同樣喜愛旅遊的網友分享「旅遊方式有很多種，可以很奢華、可以很小資、可以很節儉，豐儉由人，不過不管是哪一種其實都不難」、「現在出國旅遊也沒多貴，我不知道為什麼都這個年代了大家聽到出國旅遊第一個念頭竟然是『你好有錢』」、「我姐也去20幾個國家玩呀，存款全花光」、「有沒有可能她只是窮遊、住青旅、搭便車那種」。

同學20歲已飛25國自稱「普通家庭」 她質疑反被檢討：心態有問題

