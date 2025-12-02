超商遇阿嬤要退6小時前買的關東煮 店員高EQ回一句收服全場

台北天母一間超商於12/1下午發生退貨糾紛，一名阿嬤拿著早上購買的關東煮要求退貨，因已放置超過6小時遭店員婉拒。阿嬤接連要求店員再將食物「放回去滷一滷」，店員仍保持耐心並冷靜回應，引發網友關注與討論。

一名網友在社群平台Threads上發文分享，事發於12/1下午4點，居住在天母的阿嬤拿著早上10點多購買的關東煮要求退換貨。阿嬤表示，自己回家煮飯、休息並睡了午覺後，步行從美國學校一帶走了半個多小時才回到店內，強調並非隔天才拿來退貨，還抱怨茶葉蛋口感如白煮蛋，但最終仍遭店員拒絕。

原PO指出，阿嬤退換貨不成後，竟要求店員將關東煮重新放回鍋中「再滷一下」，店員當場婉拒並表示「姐，如果是別人放回去滷，你還敢買嗎？」理性回應，讓現場一度尷尬。

貼文一出，立即引發網友熱議，「做過臺北市超商店員的我只想說：可以不要為難店員嗎？」、「無理取鬧，關東煮沒人在退的，她不吃可以丟掉啊」、「從沒聽說過關東煮可以用退的」、「買的食物只要一出店門口後，是無法接受退貨」、「不要為難店員好嗎？上班已經很辛苦了」，許多人則稱讚店員處理態度冷靜，「明知道不能退，還能耐心回應阿嬤，不然場面可能更難控制」、「服務業真的很不容易」、「店員真的很辛苦」。

此外，也有不少網友分享自己遇過的奧客經驗，「遇過一位阿嬤把地瓜烤箱打開，用手捏每個地瓜被我同事阻止」、「我還遇到過2月來幫小孩買運動鞋，結果擺到10月都沒穿，拿出來穿的時候，發現太小雙了，還想拿回來退貨」、「有阿嬤拿了蕃薯，到櫃檯把蕃薯皮撕開，問我裡面會不會有壞掉的，我說不會後她就結帳了，後來她想想還是換一顆好了，我說不行，妳剛剛用手摸過了」。