不是芋圓！他吃燒仙草指定「1超強配料」 老饕附和：是靈魂

到了冬天，不少人都喜歡喝紅豆湯、燒仙草來暖身。一名網友分享，自己有一套燒仙草的「獨門吃法」，就是只加硬花生，不加其他料。貼文一出後，意外引起不少網友共鳴。

這名網友在社群平台Threads表示，涼涼的天氣真的很適合吃燒仙草，而且一定要加靈魂配料「硬花生」，其他配料可以都不要，直呼「有些人竟然不要硬花生，我無法接受」。

貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「硬花生絕對是燒仙草的靈魂（堅定的眼神）」、「我也愛硬花生，沒有附花生就少一味」、「怎麼可以不要靈魂呢？！我超愛！且必加！」、「硬花生真的是靈魂耶」、「硬花生才是燒仙草的本體」、「要加三包」、「硬花生必須！」。

不過，也有部分網友偏愛原味燒仙草，「我只喜歡純燒仙草湯，連硬花生都不要給我」、「我連花生都不加，純吃燒仙草」、「畢竟有些人是花生會過敏的」、「完全不拿硬花生」。