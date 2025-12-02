手搖飲競爭激烈！50嵐為何屹立不搖？內行人曝最大優勢：能養客人

台灣人愛喝手搖飲，各大品牌競爭相當激烈。一名網友發問，老牌飲料店50嵐始終有超穩客群，好奇為什麼50嵐撐了這麼多年，依舊是大家心中的首選？貼文一出後，不少網友都點出50嵐的「穩定品質」是最強優勢。

這名網友在PTT以「50嵐這品牌為何可以屹立不搖？」為題，指出現今手搖飲品牌多到數不清，為什麼50嵐開了這麼久，依然可以屹立不搖？到底是哪裡特別吸引人？

貼文一出後，不少網友都表示「喝過品質最穩定的手搖店」、「50嵐品質是真穩定，我台北、台中跑，各店品質幾乎一樣好」、「品質多少有差距，但是50嵐的差距很小，真穩定」、「口味、品質穩定，沒有過多炒作的飲品」、「到哪味道都一樣，能控管成這樣自然能養客人」、「品質、穩定度高啊，總店的管理機制不差，會管控下面加盟店的品質」。

此外，也有部分網友回應「便宜好喝」、「能活很久品牌的共通點：入門價很多選擇」、「中規中矩，不跟風做奇怪的飲料」、「以前覺得50嵐超貴，現在覺得反而便宜」、「就還行，不搞怪，基本面有顧好」、「基本款就鎖定低價啊」。