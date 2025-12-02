設計師撿客人舊床墊！他嘆「窮人生活」 網全搖頭：一堆人搶

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在髮廊聽到設計師打算拿客人的舊床墊，讓他相當震驚。 示意圖／Ingimage
一名網友在髮廊聽到設計師打算拿客人的舊床墊，讓他相當震驚。 示意圖／Ingimage

你有接收別人家裡淘汰傢俱的經驗嗎？一名網友分享，近期在髮廊弄頭髮，聽到設計師打算汰換壞掉的床墊，沒想到一旁的阿姨客人表示家中剛好有要丟掉的舊床墊，兩人隨即約了時間要看床，讓他震驚直呼：「原來還有人這樣過生活？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「原來窮人是這麼過的」為題，指出當時聽到這段對話相當錯愕，他認為「床墊」屬於貼身用品，和衣物、內衣一樣私人，撿人家淘汰的二手床墊相當奇怪，忍不住感嘆「原來窮人是這麼過的…」。

貼文一出後，不少網友都表示「先問問床墊多少錢吧？有人的10萬起跳，有人2千以內」、「說不定阿姨的床很頂，有保潔墊也沒衛生問題」、「阿姨的床墊可能是名床啊，我朋友買了新冰箱，只是顏色不符合他家的裝潢就送人了」、「省一點可能是習慣，不見得就窮」、「飯店二手清倉還不是一堆人搶」、「還好吧，床墊鋪個保潔墊就能用了」。

此外，還有部分網友指出網路上有「拾荒社團」，可以轉讓不需要的物品，「你去看拾荒群組，信義大安的家具廢棄物丟路邊，PO出來都秒殺的」、「你去臉書拾荒社團可以看到更多窮人小確幸」、「搞不好那阿姨是有錢人，常換家具啊，像信義區被丟的家具還比家裡用的好，一堆人搶著撿，反正看看也無妨」。

床墊 窮人 家具 小確幸 拾荒

