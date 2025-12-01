快訊

出國不只醫美便宜…台灣染燙頭髮要花5千 他驚：日韓僅半價

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現許多人會去日韓燙髮或染髮，只需要花2、3千。 示意圖／ingimage
去國外染髮或燙髮真的有比較划算嗎？一名網友發文，稱除了出國做醫美外，他發現許多人也會去日韓燙髮或染髮，台灣做頭髮要價5千元，到日韓卻只需要2千到3千，讓他好奇詢問：「為什麼國外可以這麼便宜呢？」對此，不少網友認為是台灣物價高、低薪和高房價導致的。

一名網友在PTT發文，表示現在的人除了流行去韓國或上海做醫美外，也會在日韓等國家順便整理頭髮。他聽說去國外染髮或燙髮只要2千元到3千元就好，在台灣弄頭髮卻要快5千元，讓他直言「價差有夠大」。

原PO表示，除了染、燙頭髮外，在韓國霧眉或在中國美甲的價格也很低，好奇為何國外會如此便宜？他猜測可能因為國外太競爭，所以用低價取勝，又或者單純是「台灣真的太貴了」，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友分享自身觀點，感嘆台灣昂貴的物價，「是台灣物價偏高，薪水偏低，房價瘋狂漲」、「台灣物價這幾年漲得誇張」、「房價高租金貴，基本上就是物價狂飆的元兇」、「台灣弄頭髮真的貴到離譜」。

但也有網友持相反意見，認為台灣做頭髮也沒有那麼貴，也猜測是各國消費習慣不同導致的價格差異，「台灣現在2000多元的燙髮還是很多啊」、「應該要說是以當地的消費習慣及薪資文化而造成價格上的不同，不過每次出國回來，還是覺得台灣的東西真的蠻貴的」、「有一部分是當一個地方越競爭，其他地區的CP值就越高」。

