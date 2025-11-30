快訊

GD罕見發飆！親自到MAMA官方IG留言「一圖案」粉絲秒懂

國1北上路段1男子後座「跳車」 1女3男全到案…真相曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

原來只有台灣有！她手提1物出國玩 老外瘋喊：Amazing

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣人外出買飲料習慣使用杯套，方便又能減少一次性塑膠使用。示意圖／AI生成
台灣人外出買飲料習慣使用杯套，方便又能減少一次性塑膠使用。示意圖／AI生成

台灣手搖飲文化盛行，減塑政策推行後，不少民眾開始改用可重複使用的飲料杯套，久而久之也成了外出必備物品。近期有旅人分享，自己將杯套帶到歐洲使用，卻沒想到成為路人眼中的「神發明」，讓她忍不住笑出來。

原PO在Threads上表示，在歐洲街頭拎著飲料杯套時，路人看到後露出驚訝表情，甚至用誇張語氣說「太聰明了吧」，她才意識到，台灣人習以為常的用品，在很多國家根本不常見。也有旅外網友分享，在英國、美國或澳洲使用杯套時，同樣被店員或路人圍觀稱讚，甚至有人會追問「這在哪裡買」。

不少人指出，台灣人會如此依賴飲料杯套，是因為手搖飲文化太深入生活。杯套不只能解放雙手，也能掛在機車、雨傘或手腕上，非常方便，不少人笑稱「走在海外街頭，只要拿出杯套，就很容易被認出是台灣人」。

住過寄宿家庭的網友也分享，他曾把杯套當成伴手禮送給外國室友，對方從一開始看不懂用途，到後來覺得實用，驚呼「太酷了」、「Amazing」，甚至還拿到廚房裡展示。有的人出國工作或旅行，也因杯套被搭訕詢問，看似簡單的生活用品，意外成了國民外交的起點。

其他網友則提到，許多國家即使有外帶飲料文化，卻不常見飲料杯套，因此台灣的設計對他們來說格外新鮮。不少台灣人回憶，早年在飲料店看到塑膠杯套就覺得這個發明很天才，而現在杯套樣式愈來愈多，還能兼具時尚、可愛造型，背著走在海外街頭時意外成為注目焦點。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

台灣 手搖飲 塑膠袋限用政策 飲料 外交 環保

延伸閱讀

米其林大傘不見 老婦遭指傘賊…高院罕見「附論」轟檢警不顧人權

快40年沒漲過價！他曝超商1飲料只要10元一票人點頭：最後的良心商品

手搖飲新境界！BLIKE「東方美人」1杯388、巃蕪「高山烏龍」1杯450

不菸不酒也會罹癌！醫曝「4慢性毒物」要避開：熬夜、喝手搖飲也中標

相關新聞

原來只有台灣有！她手提1物出國玩 老外瘋喊：Amazing

台灣手搖飲文化盛行，減塑政策推行後，不少民眾開始改用可重複使用的飲料杯套，久而久之，這個小物成了外出必備。近期有旅人分享，自己將杯套帶到歐洲使用，卻沒想到成為路人眼中的「神發明」，讓她忍不住笑出來。

免好市多會員卡也能買？他曝1冷門小技巧 網直呼：第一次聽說

近期有網友在社群分享一項好市多「冷門但實用」的小技巧，他指出，只要入住位於汐止的富信大飯店，就能憑房卡到鄰近的好市多服務櫃台換取臨時通行證，無需出示會員卡也能入場購物，貼文曝光後瞬間吸引超過八萬人瀏覽，不少人直呼：「第一次知道有這種操作。」

吃迴轉壽司必學！內行「擠芥末」神招曝光：乾淨又省力

不少人在使用連鎖壽司店一小包的芥末，常常擠得滿手都是、桌上也亂成一片。就有網友在社群分享「芥末包不沾手擠法」，影片曝光後，愛吃迴轉壽司的人直呼「今天才知道」，紛紛表示下次用餐要立刻實測。

月老「新業務」曝光 外國遊客全傻眼：除了牽紅線還得幫搶票？

台北龍山寺月老殿向來香火鼎盛，不少民眾前來祈求良緣或為願望還願。近期有民眾分享一段逗趣經歷，她到龍山寺還願時，剛好遇上一團韓國旅客走到月老像前，導遊向遊客介紹這裡是「祈求男女朋友的地方」，而供桌上整齊排著一疊疊偶像小卡，讓外國遊客瞬間露出滿臉問號。

拉麵上的海苔怎麼吃？業者解惑曝關鍵「1步」：是靈魂配料

你喜歡吃拉麵上的海苔嗎？台人瘋日式拉麵，在台灣大街小巷內都有各種日式拉麵店進駐，每間風味不盡相同。不過你是否注意過，每次拉麵上桌時，總是會搭配一至多片的海苔呢？一名網友在Threads表示，自己一直弄不清海苔吃法，貼文曝光後引發網友熱議。

明年11月28號別出國！網見原因秒標記：立刻列入行事曆

2025進入尾聲，許多民眾早就開始規劃明（2026）年的旅遊計畫。一名網友在Threads提醒，明年的11月28日不要安排任何出國行程，這才注意到原來是四年一度的「九合一大選」又到了，不少網友驚覺「好讚，立刻列入行事曆」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。