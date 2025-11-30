原來只有台灣有！她手提1物出國玩 老外瘋喊：Amazing

台灣手搖飲文化盛行，減塑政策推行後，不少民眾開始改用可重複使用的飲料杯套，久而久之也成了外出必備物品。近期有旅人分享，自己將杯套帶到歐洲使用，卻沒想到成為路人眼中的「神發明」，讓她忍不住笑出來。

原PO在Threads上表示，在歐洲街頭拎著飲料杯套時，路人看到後露出驚訝表情，甚至用誇張語氣說「太聰明了吧」，她才意識到，台灣人習以為常的用品，在很多國家根本不常見。也有旅外網友分享，在英國、美國或澳洲使用杯套時，同樣被店員或路人圍觀稱讚，甚至有人會追問「這在哪裡買」。

不少人指出，台灣人會如此依賴飲料杯套，是因為手搖飲文化太深入生活。杯套不只能解放雙手，也能掛在機車、雨傘或手腕上，非常方便，不少人笑稱「走在海外街頭，只要拿出杯套，就很容易被認出是台灣人」。

住過寄宿家庭的網友也分享，他曾把杯套當成伴手禮送給外國室友，對方從一開始看不懂用途，到後來覺得實用，驚呼「太酷了」、「Amazing」，甚至還拿到廚房裡展示。有的人出國工作或旅行，也因杯套被搭訕詢問，看似簡單的生活用品，意外成了國民外交的起點。

其他網友則提到，許多國家即使有外帶飲料文化，卻不常見飲料杯套，因此台灣的設計對他們來說格外新鮮。不少台灣人回憶，早年在飲料店看到塑膠杯套就覺得這個發明很天才，而現在杯套樣式愈來愈多，還能兼具時尚、可愛造型，背著走在海外街頭時意外成為注目焦點。