免好市多會員卡也能買？他曝1冷門小技巧 網直呼：第一次聽說

近期有網友在社群分享一項好市多「冷門但實用」的小技巧，他指出只要入住位於汐止的富信大飯店，就能憑房卡到鄰近的好市多服務櫃台換取臨時通行證，無需出示會員卡也能入場購物。貼文曝光後瞬間吸引超過八萬人瀏覽，不少人直呼：「第一次知道有這種操作。」

原PO在Threads上提到，這項方式對外地旅客尤為方便，不論是偶爾到台北玩，或臨時到北部出差，都能順道採購，不必為了少數幾次購物，額外花費辦會員卡。他也表示，這資訊是自己查詢後才發現，飯店櫃檯並不會主動說明，因此過去可能有許多房客直接錯過。

網路上也有人提出細節疑問，包括能否正常結帳、是否與一般會員同價等問題。對此，富信大飯店在官網上明確說明：房客可持房卡到好市多汐止店1樓服務處申請臨時證，憑證即可入場購物；結帳時也無需出示會員卡，但得額外支付5%商品稅金。

地點方面，富信大飯店距離汐止好市多僅需步行數分鐘，沿大同路往右走即可抵達，對行程緊湊的旅客來說相當便利。此消息曝光後，有人感嘆自己住在附近卻從未聽說，也有人稱這是「真正的冷知識」，直言下次到北部住宿時會把這項方式列入選項。