吃迴轉壽司必學！內行「擠芥末」神招曝光：乾淨又省力

不少人在使用連鎖壽司店一小包的芥末，常常擠得滿手都是、桌上也亂成一片。就有網友在社群分享「芥末包不沾手擠法」，影片曝光後，愛吃迴轉壽司的人直呼「今天才知道」，紛紛表示下次用餐要立刻實測。

原PO在Threads上分享自己吃迴轉壽司時，會利用兩個空的醬油碟，把已撕開的小包芥末放在中間，開口朝向碟子邊緣，將兩個碟子合起來固定住，再用另一隻手順勢把芥末包往外拉，細長的芥末就能整齊落在碟子裡，手指完全不沾醬。

不少人看完直呼「長知識了」，表示每次一吃就是六包起跳，以往擠完不是手黏，不然就是桌上慘不忍睹，對比這種「靠工具省力」的做法，總算找到救星；也有人笑稱，這種擠法讓人聯想到平常幫貓咪擠肉泥，或是泡麵調味包，覺得「同一招可以用在很多地方」。

不過，另一派網友則認為，多拿一個碟子等於多洗一個餐具，會給店員製造麻煩，且直接用筷子夾住芥末包尾端往前推，同樣能擠得很乾淨，完全不需要多拿一個碟子。還有人乾脆把芥末鋪在壽司上，或直接往嘴裡擠，「反正藏壽司的芥末本來就不是現磨山葵，怎麼用都無所謂」。