聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享，利用兩個小碟子輔助，芥末就能乾淨地落在盤中。示意圖／ingimage
不少人在使用連鎖壽司店一小包的芥末，常常擠得滿手都是、桌上也亂成一片。就有網友在社群分享「芥末包不沾手擠法」，影片曝光後，愛吃迴轉壽司的人直呼「今天才知道」，紛紛表示下次用餐要立刻實測。

原PO在Threads上分享自己吃迴轉壽司時，會利用兩個空的醬油碟，把已撕開的小包芥末放在中間，開口朝向碟子邊緣，將兩個碟子合起來固定住，再用另一隻手順勢把芥末包往外拉，細長的芥末就能整齊落在碟子裡，手指完全不沾醬。

不少人看完直呼「長知識了」，表示每次一吃就是六包起跳，以往擠完不是手黏，不然就是桌上慘不忍睹，對比這種「靠工具省力」的做法，總算找到救星；也有人笑稱，這種擠法讓人聯想到平常幫貓咪擠肉泥，或是泡麵調味包，覺得「同一招可以用在很多地方」。

不過，另一派網友則認為，多拿一個碟子等於多洗一個餐具，會給店員製造麻煩，且直接用筷子夾住芥末包尾端往前推，同樣能擠得很乾淨，完全不需要多拿一個碟子。還有人乾脆把芥末鋪在壽司上，或直接往嘴裡擠，「反正藏壽司的芥末本來就不是現磨山葵，怎麼用都無所謂」。

迴轉壽司 山葵 壽司 餐具

相關新聞

免好市多會員卡也能買？他曝1冷門小技巧 網直呼：第一次聽說

近期有網友在社群分享一項好市多「冷門但實用」的小技巧，他指出，只要入住位於汐止的富信大飯店，就能憑房卡到鄰近的好市多服務櫃台換取臨時通行證，無需出示會員卡也能入場購物，貼文曝光後瞬間吸引超過八萬人瀏覽，不少人直呼：「第一次知道有這種操作。」

吃迴轉壽司必學！內行「擠芥末」神招曝光：乾淨又省力

不少人在使用連鎖壽司店一小包的芥末，常常擠得滿手都是、桌上也亂成一片。就有網友在社群分享「芥末包不沾手擠法」，影片曝光後，愛吃迴轉壽司的人直呼「今天才知道」，紛紛表示下次用餐要立刻實測。

月老「新業務」曝光 外國遊客全傻眼：除了牽紅線還得幫搶票？

台北龍山寺月老殿向來香火鼎盛，不少民眾前來祈求良緣或為願望還願。近期有民眾分享一段逗趣經歷，她到龍山寺還願時，剛好遇上一團韓國旅客走到月老像前，導遊向遊客介紹這裡是「祈求男女朋友的地方」，而供桌上整齊排著一疊疊偶像小卡，讓外國遊客瞬間露出滿臉問號。

拉麵上的海苔怎麼吃？業者解惑曝關鍵「1步」：是靈魂配料

你喜歡吃拉麵上的海苔嗎？台人瘋日式拉麵，在台灣大街小巷內都有各種日式拉麵店進駐，每間風味不盡相同。不過你是否注意過，每次拉麵上桌時，總是會搭配一至多片的海苔呢？一名網友在Threads表示，自己一直弄不清海苔吃法，貼文曝光後引發網友熱議。

明年11月28號別出國！網見原因秒標記：立刻列入行事曆

2025進入尾聲，許多民眾早就開始規劃明（2026）年的旅遊計畫。一名網友在Threads提醒，明年的11月28日不要安排任何出國行程，這才注意到原來是四年一度的「九合一大選」又到了，不少網友驚覺「好讚，立刻列入行事曆」。

每個月都出國！她半年飛日本5次被同事酸太誇張 網幫平反：這算少了

台灣人愛去日本玩，不論食物還是景點，都讓人玩不膩，還有人更是頻繁地造訪。有一名女網友從6月起就連續5個月都去日本，次數頻繁到被同事質疑怎麼每個月都請假，但她則覺得很正常，因此想問大家「半年去日本5次，算很誇張嗎？」貼文一出，多數人則覺得還算合理，只要不影響工作就好。

