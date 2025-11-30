月老「新業務」曝光 外國遊客全傻眼：除了牽紅線還得幫搶票？

台北龍山寺月老殿向來香火鼎盛，不少民眾前來祈求良緣或為願望還願。近期有民眾分享一段逗趣經歷，她到龍山寺還願時，剛好遇上一團韓國旅客走到月老像前，導遊向遊客介紹這裡是「祈求男女朋友的地方」，而供桌上整齊排著一疊疊偶像小卡，讓外國遊客瞬間露出滿臉問號。

原PO在Threads上笑說，自己此行是為了感謝先前「搶到演唱會門票，且演唱會順利舉行」的願望達成。她建議拜拜時除了祈求搶票成功，最好還附註「演唱會順利如期舉辦、雙方健康平安」，也因為她曾搶到票卻遇到延期，而她的工作行程也剛好延後，因此意外順利看到表演。

貼文曝光後，有網友表示，對於迷妹迷弟而言，追星本身就能取代談戀愛，「有演唱會能追，哪還顧得上感情」，笑稱同事曾提醒追星會影響桃花，但他們寧願把桃花運全部換成「搶到票」。

也有人觀察到近年供桌景象的改變，表示龍山寺、小區廟宇甚至其他縣市的月老殿桌面上，越來越常見韓團、台灣團體，甚至歐美藝人的小卡，「神明的業務看起來逐漸朝跨領域發展」。曾參加寺廟英文導覽的民眾透露，導覽志工會特別向外國旅客解釋：台灣人拜月老時放小卡，多是祈求能順利搶到演唱會票或見到偶像，這種「追星型願望」已相當普遍。

一些網友則忍不住幻想外國遊客的反應，笑稱韓國人看到自家藝人的卡片擺在供桌上，恐大多露出困惑神情，不確定這些照片為何會出現在台灣廟宇裡。

除此之外，還有民眾透露遇過歐美旅客在月老桌前同樣傻眼的場景，認為這種文化混搭既新奇又有趣。更多人補充，目前不只龍山寺，霞海城隍廟、恆春月老廟等地，也常能看到為追星祈願的小卡，「全台月老現在最忙的案件不是牽紅線，而是搶票」。