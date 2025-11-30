快訊

美國加州兒童生日派對驚傳槍響！冰淇淋店遭掃射4死10傷 尚未鎖定槍手

高雄市長初選／阿扁及蘇貞昌聯手加持 邱議瑩首場鳳山造勢會將登場

想讓馬鈴薯泥更綿密？別用水煮改加這1物更絲滑：質地是關鍵

月老「新業務」曝光 外國遊客全傻眼：除了牽紅線還得幫搶票？

聯合新聞網／ 綜合報導
龍山寺在月老神君的供桌上準備了紅線供信徒索取，好使千里姻緣一線牽。示意圖／聯合報系資料照
龍山寺在月老神君的供桌上準備了紅線供信徒索取，好使千里姻緣一線牽。示意圖／聯合報系資料照

台北龍山寺月老殿向來香火鼎盛，不少民眾前來祈求良緣或為願望還願。近期有民眾分享一段逗趣經歷，她到龍山寺還願時，剛好遇上一團韓國旅客走到月老像前，導遊向遊客介紹這裡是「祈求男女朋友的地方」，而供桌上整齊排著一疊疊偶像小卡，讓外國遊客瞬間露出滿臉問號。

原PO在Threads上笑說，自己此行是為了感謝先前「搶到演唱會門票，且演唱會順利舉行」的願望達成。她建議拜拜時除了祈求搶票成功，最好還附註「演唱會順利如期舉辦、雙方健康平安」，也因為她曾搶到票卻遇到延期，而她的工作行程也剛好延後，因此意外順利看到表演。

貼文曝光後，有網友表示，對於迷妹迷弟而言，追星本身就能取代談戀愛，「有演唱會能追，哪還顧得上感情」，笑稱同事曾提醒追星會影響桃花，但他們寧願把桃花運全部換成「搶到票」。

也有人觀察到近年供桌景象的改變，表示龍山寺、小區廟宇甚至其他縣市的月老殿桌面上，越來越常見韓團、台灣團體，甚至歐美藝人的小卡，「神明的業務看起來逐漸朝跨領域發展」。曾參加寺廟英文導覽的民眾透露，導覽志工會特別向外國旅客解釋：台灣人拜月老時放小卡，多是祈求能順利搶到演唱會票或見到偶像，這種「追星型願望」已相當普遍。

一些網友則忍不住幻想外國遊客的反應，笑稱韓國人看到自家藝人的卡片擺在供桌上，恐大多露出困惑神情，不確定這些照片為何會出現在台灣廟宇裡。

除此之外，還有民眾透露遇過歐美旅客在月老桌前同樣傻眼的場景，認為這種文化混搭既新奇又有趣。更多人補充，目前不只龍山寺，霞海城隍廟、恆春月老廟等地，也常能看到為追星祈願的小卡，「全台月老現在最忙的案件不是牽紅線，而是搶票」。

台北 龍山寺 月老 k-pop 自拍 演唱會

延伸閱讀

Super Junior演唱會東海項鍊是什麼牌子？珍珠＋LV標誌、雙層疊戴，價格、超美細節一次帶你看

濱崎步上海演唱會被取消！「獨自登台」錄製演出給交代 無觀眾空蕩畫面流出

眾神之都！歷時2年 南市7間廟宇通過「宮廟博物館」認證

當代聯誼大變質…月老配對見一票「科技新貴」 網友嘆：根本人肉市場

相關新聞

月老「新業務」曝光 外國遊客全傻眼：除了牽紅線還得幫搶票？

台北龍山寺月老殿向來香火鼎盛，不少民眾前來祈求良緣或為願望還願。近期有民眾分享一段逗趣經歷，她到龍山寺還願時，剛好遇上一團韓國旅客走到月老像前，導遊向遊客介紹這裡是「祈求男女朋友的地方」，而供桌上整齊排著一疊疊偶像小卡，讓外國遊客瞬間露出滿臉問號。

拉麵上的海苔怎麼吃？業者解惑曝關鍵「1步」：是靈魂配料

你喜歡吃拉麵上的海苔嗎？台人瘋日式拉麵，在台灣大街小巷內都有各種日式拉麵店進駐，每間風味不盡相同。不過你是否注意過，每次拉麵上桌時，總是會搭配一至多片的海苔呢？一名網友在Threads表示，自己一直弄不清海苔吃法，貼文曝光後引發網友熱議。

明年11月28號別出國！網見原因秒標記：立刻列入行事曆

2025進入尾聲，許多民眾早就開始規劃明（2026）年的旅遊計畫。一名網友在Threads提醒，明年的11月28日不要安排任何出國行程，這才注意到原來是四年一度的「九合一大選」又到了，不少網友驚覺「好讚，立刻列入行事曆」。

每個月都出國！她半年飛日本5次被同事酸太誇張 網幫平反：這算少了

台灣人愛去日本玩，不論食物還是景點，都讓人玩不膩，還有人更是頻繁地造訪。有一名女網友從6月起就連續5個月都去日本，次數頻繁到被同事質疑怎麼每個月都請假，但她則覺得很正常，因此想問大家「半年去日本5次，算很誇張嗎？」貼文一出，多數人則覺得還算合理，只要不影響工作就好。

醫院窗戶插筷子太奇特！網猜象徵「筷筷出院」 多數人提1合理解釋

通常在醫院都會有些禁忌或者難以用科學解釋的事，但相信與否，每個人的解讀各有不同。有網友日前在醫院看到一個特殊景象，一扇窗戶上被插著兩雙竹筷子，他不懂這代表什麼意思，於是發文請教大家。貼文一出引來不少討論，有人則解釋應該是窗戶密合度不足才這樣做。

逃生緩降設備到底實不實用？ 網友搖頭：很多都當擺設

香港宏福苑大火釀成嚴重傷亡，高樓火災逃生問題再度引起不少人關注。有網友表示，近年來的新建案都有裝置升降逃生設備，這次香港大火也讓他好奇家裡沒有這項設備的人，是否也會想安裝使用？貼文引起熱議，多數人則搖頭不看好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。