拉麵上的海苔怎麼吃？業者解惑曝關鍵「1步」：是靈魂配料

你喜歡吃拉麵上的海苔嗎？台人瘋日式拉麵，在台灣大街小巷都有各種日式拉麵店進駐，每間風味不盡相同，不過你是否注意過，每次拉麵上桌時，總是會搭配一至多片的海苔呢？一名網友在Threads表示，自己一直弄不清海苔吃法，貼文曝光後引發網友熱議。

原PO請益「日本拉麵那片海苔要怎樣吃？何時吃？」他透露自己的經驗是海苔最終會黏在碗上，想求拉麵業者指點。不少網友回應，自己也不知道正確吃法，「你問出我一樣的問題」、「拉麵端上來，第一個被我處理掉的基本上都是海苔」。

貼文引來許多內行網友分享吃法，「那標配是醬油湯底，先喝原味，食到一半把海苔泡在湯裡泡爛，讓海苔跟湯融合產生味變」、「點一碗白飯，沾湯弄濕之後配白飯吃」、「我習慣吃幾口麵、湯後，海苔沾一下湯後再吃」、「我會在喝幾口湯之後把它泡進去，喝泡著（海苔）附近的湯，會多一個海苔的鮮味」、「我都吸滿湯汁包著溏心蛋一起吃，很爽」。

也有人指出，並不是所有拉麵都有海苔，僅「家系」拉麵有，「據說會放整片海苔的，是豚骨湯系的拉麵才有的，不知道是不是真的」、「豚骨家系拉麵通常都會附上海苔，雖然沒有真正研究過，但看到很多麵友都會點白飯，吃完麵之後，把泡過湯的海苔拿來包飯吃」，表示自己也喜歡這種吃法，只是很難吃完麵再吃飯，就會把泡過湯的海苔包著麵吃。

業者【吉胤家】橫浜家系ラーメン也曾在臉書說明，家系拉麵最不起眼的靈魂就是「海苔」，不僅最容易被忽略，也很多人不懂得海苔怎麼吃。事實上「海苔」其實要包著其他東西吃，像是包著叉燒肉，還是包著麵條，又或是包著想不到的菠菜都會有意想不到的美味，不過重點是「要泡一下美味的湯」。