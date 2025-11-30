明年11月28號別出國！網見原因秒標記：立刻列入行事曆

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友提醒，明年11月28日是四年一度的九合一選舉。 聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
2025進入尾聲，許多民眾早就開始規劃明（2026）年的旅遊計畫。一名網友在Threads表示，明年11月28日是四年一度的「九合一大選」，因此提醒大家這天不要安排任何出國行程，引起不少網友熱議，「立刻列入行事曆」。

「九合一」是台灣其中一項大型選舉，用於選出九種地方公職人員，包括六都、縣市的直轄市長、縣（市）長、直轄市議員、縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表、村（里）長、原住民區長以及原住民區民代表。

原PO呼籲，「明年的今天，決定你還要不要當台灣人」，提醒大家先在行事曆標記日期起來，記得出國旅遊先避開11月28日，因為「台灣不能少你一票」。

貼文獲得許多網友共鳴，「我是個政治冷漠的人，也幾乎不投票，也沒有黨派，但這次我會投下台灣未來的一票」、「觸！不管怎樣都要去投票」、「沒有什麼政治歸政治、追星歸追星、運動歸運動，我們此刻的自由得來不易，投票更是」、「不止投票，還要拉票催票護台灣」。

也有不知情的網友道謝，「感謝提醒啊！已經標記上去了」、「謝謝提醒，已增加在行事曆上，台灣未來，就靠這一次選票」、「謝謝提醒！這天我們也不會舉辦任何活動」、「謝謝你告訴我！這真的很重要」、「完全不知道明年底要九合一大選，一直以為是明年中」、「首投族的我非常興奮！已經在行事曆標記，我愛台灣」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

九合一選舉 投票 出國旅遊

