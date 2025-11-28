快訊

每個月都出國！她半年飛日本5次被同事酸太誇張 網幫平反：這算少了

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣人愛出國，日本更是許多人最愛去的國家。示意圖／Ingimage
台灣人愛去日本玩，不論食物還是景點，都讓人玩不膩，還有人更是頻繁地造訪。有一名女網友從6月起就連續5個月都去日本，次數頻繁到被同事質疑怎麼每個月都請假，但她則覺得很正常，因此想問大家「半年去日本5次，算很誇張嗎？」貼文一出，多數人則覺得還算合理，只要不影響工作就好。

這名女網友在PTT發文表示，從6月開始每個月都去日本玩，6月飛福岡、7月到立川、8月去東京、9月北海道、10月去橫濱，這幾個月都是快閃日本追星以及購物輕旅行，每次都差不多3至4天左右，她也PO出自己出入境紀錄來證明所言不假。

11月原PO又要請假，結果被隔壁同事關切怎麼每個月都出國，還直言「很誇張」，讓她非常不以為然，「我覺得滿普通的吧？國旅不也是周末來回，有到很誇張嗎？」

貼文引起熱議，「5次不是問題，每次快閃浪費錢才是，出國就是要待個幾天才能深入認識」、「大多數人不是沒錢而是沒有假，紅眼+便宜住宿+主要不購物，日韓都可以很便宜」、「不會（誇張），好幾個同事這樣，都去韓國或日本這種短程的」、「完全不會，十分合理且正常，嫌少了」、「有錢有閒。半年5次還好」、「不如一次去長時間，畢竟飛航候機也是要時間」。

不過有網友提醒太頻繁恐被海關注意，「跑單幫嗎？妳這樣會被日本海關盯上，日本人很龜毛的，一次待太久或者短期連續出入境都會被列警示，妳看看妳行李箱有沒有被偷貼紅標籤？」對此，有其他人反駁，「根本不會被海關盯上！一年上百萬人去日本觀光，而且台灣離日本那麼近，如果海關針對短期高頻率進出日本都要嚴格檢查，那出入境排隊人潮會無法消化」、「小弟一年進出日本15次，80趴會被攔下來問些問題，從未被拒絕入境過」。

